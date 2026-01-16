Пристовбурне коло - що це таке, навіщо воно потрібне та як впливає на ріст дерев

Людина доглядає дерево. Фото: Freepik

Пристовбурне коло — це очищена зона навколо стовбура, яка забезпечує дереву доступ до вологи, повітря та поживних речовин. Без догляду за цією ділянкою дерева ростуть повільніше та частіше хворіють.

Новини.LIVE пояснює, як правильно створити пристовбурне коло та чому воно критично важливе для розвитку саду.

Що таке пристовбурне коло

Пристовбурне коло — це поверхня ґрунту навколо стовбура дерева, яку спеціально очищають від трави, бур'янів та ущільнення. Ця зона допомагає кореням легше дихати й отримувати воду. Саме тут розташована більшість активних коренів, тому будь-який догляд у цій ділянці одразу впливає на ріст і здоров’я дерева.

Чому без пристовбурного кола дерево росте гірше

Корені не отримують кисень. Ущільнений ґрунт блокує повітря.

Менше вологи. Трава та бур'яни забирають більшу частину води.

Гірше живлення. Добрива не доходять до коренів через щільну дернину.

Накопичення шкідників. Рослинні рештки навколо стовбура створюють прихисток для комах.

Ризик загнивання. Волога під рослинністю порушує дихання кореневої шийки.

Як правильно доглядати пристовбурне коло

Тримати зону навколо стовбура діаметром 50-100 см вільною від трави.

Регулярно розпушувати ґрунт для доступу кисню.

Додавати мульчу (торф, кора, тріска), щоб утримувати вологу.

Вносити добрива саме в цю зону — тут розташована основна частина коренів.

