Агроволокно для грядок - що це таке, види та правила використання

Полуниця вкрита агроволокном. Фото: Pinterest

Агроволокно створює на грядках стабільний мікроклімат, утримує тепло, захищає рослини від заморозків і не пропускає шкідників. Матеріал прискорює розвиток розсади й допомагає культурам легше переносити різкі зміни погоди.

Новини.LIVE пояснює, що таке агроволокно, як воно працює та чому стало незамінним у садівництві.

Реклама

Читайте також:

Що таке агроволокно

Агроволокно — це легкий укривний матеріал із поліпропіленових волокон, який пропускає світло, повітря та вологу. Воно не створює парникового ефекту й підходить для укриття розсади, ягідних культур, зелені та ранніх овочів. Матеріал використовують для прискорення росту і захисту від несприятливих умов.

Як агроволокно захищає від холоду

Зберігає тепло вночі.

Захищає рослини від заморозків до -5°C.

Пришвидшує прогрівання ґрунту навесні.

Стимулює ранній розвиток розсади.

Такий матеріал зменшує ризики пошкодження рослин при різких перепадах температури.

Захист від шкідників і хвороб

Покривний матеріал створює бар’єр, який не дозволяє комахам потрапити до рослин. Агроволокно ефективне проти:

тлі;

білокрилки;

капустяної мухи;

блішок;

цибулевої мухи.

Як правильно використовувати агроволокно

Для ефективного захисту матеріал рівномірно натягують поверх грядок і фіксують по краях.

Не натягувати занадто туго.

Залишати запас простору для росту.

Використовувати біле агроволокно для укриття.

Чорне — як мульчу проти бур’янів.

Перевіряти стан укриття після сильного вітру.

Агроволокно можна використовувати кілька сезонів поспіль.

Ми пояснювали те, як прогрівати сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування.

Також розповідали про те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.

Раніше повідомлялося про те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.