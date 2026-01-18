Відео
Головна Дім та город Що таке сидерати і як вони відновлюють родючість ґрунту

Що таке сидерати і як вони відновлюють родючість ґрунту

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 09:59
Сидерати - що це таке, навіщо їх сіяти та як вони підвищують родючість ґрунту
Чоловік тримає сидерати в руці. Фото: Pinterest

Сидерати дедалі частіше використовують на городах, адже ці рослини швидко покращують структуру ґрунту, насичують його поживними речовинами та зменшують кількість бур’янів. Це простий спосіб відновити землю без хімії.

Новини.LIVE розповідає, як працюють сидерати та чому вони підвищують родючість ґрунту.

Читайте також:

Що таке сидерати

Сидерати — це рослини, які висівають для оздоровлення та відновлення ґрунту. Найчастіше це гірчиця, жито, фацелія, овес, конюшина та люпин. Вони формують густу зелену масу й потужну кореневу систему, яка працює як природний "добривний інструмент".

Як сидерати покращують ґрунт

Збагачують землю поживними речовинами

Сидерати накопичують у листі та коренях азот, фосфор і калій. Після скошування зелена маса розкладається, перетворюючись на природне добриво. Це забезпечує ґрунту тривале живлення, яке поступово стає доступним для овочевих культур.

Покращують структуру ґрунту

Корені розпушують землю, роблять її повітряною та легкою. Це особливо важливо на глинах і ущільнених ділянках. Після сидератів верхній шар ґрунту стає м’якшим, краще пропускає воду та швидше прогрівається навесні.

Захищають від бур’янів

Густа зелена маса перекриває світло для бур’янів, пригнічуючи їхнє поширення без гербіцидів. Таке природне затінення допомагає зберегти ділянку чистою й значно скорочує час на прополювання.

Зменшують ризик хвороб

Деякі сидерати — як гірчиця чи фацелія — пригнічують грибкові інфекції та нематод, оздоровлюючи ґрунт природним способом. Регулярне висівання таких культур створює у землі середовище, менш сприятливе для патогенів, тому овочі хворіють значно рідше.

Утримують вологу

Після скошування утворюється мульчувальний шар, який зменшує пересихання ґрунту. Такий природний покрив добре зберігає нічну вологу й допомагає рослинам легше переносити спеку та нерегулярні поливи.

Коли і як сіяти сидерати

  • Навесні для відновлення ділянки.
  • Після збирання врожаю восени.
  • Між рядами овочів як живу мульчу.

Скошують сидерати за 2-3 тижні до посадки основної культури.

врожай поради город ефективні способи сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
