Які сидерати можна сіяти взимку - поради городників для родючого ґрунту

Сидерати на городі під снігом. Фото: Freepik

Не обов’язково чекати весни, щоб оживити ґрунт. Досвідчені городники радять висівати сидерати навіть узимку — вони проростають із першими відлигами й роблять землю родючою без хімії.

Новини.LIVE розповідає, які культури варто висівати у холодний сезон, щоб навесні отримати родючий, живий ґрунт без зайвих зусиль.

Чому варто сіяти сидерати взимку

Зима — ідеальний час для тих, хто не встиг засіяти грядки восени. Ґрунт часто залишається м’яким до січня, тож можна без поспіху підготувати ділянку. Узимку немає бур’янів і спекотного сонця, тож сидерати краще приживаються після відлиги.

Переваги зимового посіву:

немає чергування робіт навесні;

сидерати одразу стартують із потеплінням;

земля стає пухкішою й багатшою на поживні речовини.

Найкращі сидерати для зимового посіву

Гірчиця. Навіть якщо після посіву вдарить мороз, вона проросте навесні без втрати якості. Її коріння рихлить ґрунт, а зелень потім перетворюється на чудову мульчу.

Фацелія. Її можна розкидати просто по мерзлій землі — насіння переживе холод і "прокинеться" з першими сонячними днями. Ця рослина збагачує землю азотом і покращує структуру ґрунту.

Як сіяти

Просто розкидайте насіння по землі, злегка загрібаючи граблями, щоб вітер не розніс і птахи не склювали. Коли морози посиляться, можна прикрити грядки соломою або листям — і забути про них до весни.

