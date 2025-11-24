Відео
Які сидерати можна сіяти навіть взимку — перевірено городниками

Які сидерати можна сіяти навіть взимку — перевірено городниками

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 07:32
Оновлено: 07:45
Які сидерати можна сіяти взимку - поради городників для родючого ґрунту
Сидерати на городі під снігом. Фото: Freepik

Не обов’язково чекати весни, щоб оживити ґрунт. Досвідчені городники радять висівати сидерати навіть узимку — вони проростають із першими відлигами й роблять землю родючою без хімії.

Новини.LIVE розповідає, які культури варто висівати у холодний сезон, щоб навесні отримати родючий, живий ґрунт без зайвих зусиль.

Читайте також:

Чому варто сіяти сидерати взимку

Зима — ідеальний час для тих, хто не встиг засіяти грядки восени. Ґрунт часто залишається м’яким до січня, тож можна без поспіху підготувати ділянку. Узимку немає бур’янів і спекотного сонця, тож сидерати краще приживаються після відлиги.

Переваги зимового посіву:

  • немає чергування робіт навесні;
  • сидерати одразу стартують із потеплінням;
  • земля стає пухкішою й багатшою на поживні речовини.

Найкращі сидерати для зимового посіву

  • Гірчиця. Навіть якщо після посіву вдарить мороз, вона проросте навесні без втрати якості. Її коріння рихлить ґрунт, а зелень потім перетворюється на чудову мульчу.
  • Фацелія. Її можна розкидати просто по мерзлій землі — насіння переживе холод і "прокинеться" з першими сонячними днями. Ця рослина збагачує землю азотом і покращує структуру ґрунту.

Як сіяти

Просто розкидайте насіння по землі, злегка загрібаючи граблями, щоб вітер не розніс і птахи не склювали. Коли морози посиляться, можна прикрити грядки соломою або листям — і забути про них до весни.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
