Какие сидераты можно сеять зимой - советы огородников для плодородной почвы

Какие сидераты можно сеять даже зимой — проверено огородниками
Не обязательно ждать весны, чтобы оживить почву. Опытные огородники советуют высевать сидераты даже зимой — они прорастают с первыми оттепелями и делают землю плодородной без химии.
Новини.LIVE рассказывает, какие культуры стоит высевать в холодный сезон, чтобы весной получить плодородную, живую почву без лишних усилий.
Почему стоит сеять сидераты зимой
Зима — идеальное время для тех, кто не успел засеять грядки осенью. Почва часто остается мягкой до января, так что можно без спешки подготовить участок. Зимой нет сорняков и жаркого солнца, поэтому сидераты лучше приживаются после оттепели.
Преимущества зимнего посева:
- нет чередования работ весной;
- сидераты сразу стартуют с потеплением;
- земля становится более рыхлой и богатой питательными веществами.
Лучшие сидераты для зимнего посева
- Горчица. Даже если после посева ударит мороз, она прорастет весной без потери качества. Ее корни рыхлят почву, а зелень потом превращается в отличную мульчу.
- Фацелия. Ее можно разбросать просто по мерзлой земле — семена переживут холод и "проснутся" с первыми солнечными днями. Это растение обогащает землю азотом и улучшает структуру почвы.
Как сеять
Просто разбросайте семена по земле, слегка загребая граблями, чтобы ветер не разнес и птицы не склевали. Когда морозы усилятся, можно прикрыть грядки соломой или листьями — и забыть о них до весны.
