Україна
Какие сидераты можно сеять даже зимой — проверено огородниками

Какие сидераты можно сеять даже зимой — проверено огородниками

Дата публикации 24 ноября 2025 07:32
обновлено: 07:45
Какие сидераты можно сеять зимой - советы огородников для плодородной почвы
Сидераты на огороде под снегом. Фото: Freepik

Не обязательно ждать весны, чтобы оживить почву. Опытные огородники советуют высевать сидераты даже зимой — они прорастают с первыми оттепелями и делают землю плодородной без химии.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры стоит высевать в холодный сезон, чтобы весной получить плодородную, живую почву без лишних усилий.

Почему стоит сеять сидераты зимой

Зима — идеальное время для тех, кто не успел засеять грядки осенью. Почва часто остается мягкой до января, так что можно без спешки подготовить участок. Зимой нет сорняков и жаркого солнца, поэтому сидераты лучше приживаются после оттепели.

Преимущества зимнего посева:

  • нет чередования работ весной;
  • сидераты сразу стартуют с потеплением;
  • земля становится более рыхлой и богатой питательными веществами.

Лучшие сидераты для зимнего посева

  • Горчица. Даже если после посева ударит мороз, она прорастет весной без потери качества. Ее корни рыхлят почву, а зелень потом превращается в отличную мульчу.
  • Фацелия. Ее можно разбросать просто по мерзлой земле — семена переживут холод и "проснутся" с первыми солнечными днями. Это растение обогащает землю азотом и улучшает структуру почвы.

Как сеять

Просто разбросайте семена по земле, слегка загребая граблями, чтобы ветер не разнес и птицы не склевали. Когда морозы усилятся, можно прикрыть грядки соломой или листьями — и забыть о них до весны.

урожай зима удобрения советы огород сидерат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
