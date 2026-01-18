Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что такое сидераты и как они восстанавливают плодородие почвы

Что такое сидераты и как они восстанавливают плодородие почвы

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 09:59
Сидераты - что это такое, зачем их сеять и как они повышают плодородие почвы
Мужчина держит сидераты в руке. Фото: Pinterest

Сидераты все чаще используют на огородах, ведь эти растения быстро улучшают структуру почвы, насыщают ее питательными веществами и уменьшают количество сорняков. Это простой способ восстановить землю без химии.

Новини.LIVE рассказывает, как работают сидераты и почему они повышают плодородие почвы.

Реклама
Читайте также:

Что такое сидераты

Сидераты — это растения, которые высевают для оздоровления и восстановления почвы. Чаще всего это горчица, рожь, фацелия, овес, клевер и люпин. Они формируют густую зеленую массу и мощную корневую систему, которая работает как естественный "удобрительный инструмент".

Как сидераты улучшают почву

Обогащают землю питательными веществами

Сидераты накапливают в листьях и корнях азот, фосфор и калий. После скашивания зеленая масса разлагается, превращаясь в естественное удобрение. Это обеспечивает почве длительное питание, которое постепенно становится доступным для овощных культур.

Улучшают структуру почвы

Корни разрыхляют землю, делают ее воздушной и легкой. Это особенно важно на глинах и уплотненных участках. После сидератов верхний слой почвы становится мягче, лучше пропускает воду и быстрее прогревается весной.

Защищают от сорняков

Густая зеленая масса перекрывает свет для сорняков, подавляя их распространение без гербицидов. Такое естественное затенение помогает сохранить участок чистым и значительно сокращает время на прополку.

Уменьшают риск болезней

Некоторые сидераты — как горчица или фацелия — подавляют грибковые инфекции и нематод, оздоравливая почву естественным способом. Регулярный посев таких культур создает в земле среду, менее благоприятную для патогенов, поэтому овощи болеют значительно реже.

Удерживают влагу

После скашивания образуется мульчирующий слой, который уменьшает пересыхание почвы. Такой естественный покров хорошо сохраняет ночную влагу и помогает растениям легче переносить жару и нерегулярные поливы.

Когда и как сеять сидераты

  • Весной для восстановления участка.
  • После уборки урожая осенью.
  • Между рядами овощей как живую мульчу.

Скашивают сидераты за 2-3 недели до посадки основной культуры.

Мы уже писали о том, какой горшок вредит денежному дереву и как правильно выбрать емкость.

Ранее объясняли то, как легко превратить обычный мандарин в домашнее тропическое дерево.

Подробнее рассказывали о том, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

урожай советы огород эффективные способы сидерат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации