Сидераты - что это такое, зачем их сеять и как они повышают плодородие почвы

Сидераты все чаще используют на огородах, ведь эти растения быстро улучшают структуру почвы, насыщают ее питательными веществами и уменьшают количество сорняков. Это простой способ восстановить землю без химии.

Что такое сидераты

Сидераты — это растения, которые высевают для оздоровления и восстановления почвы. Чаще всего это горчица, рожь, фацелия, овес, клевер и люпин. Они формируют густую зеленую массу и мощную корневую систему, которая работает как естественный "удобрительный инструмент".

Как сидераты улучшают почву

Обогащают землю питательными веществами

Сидераты накапливают в листьях и корнях азот, фосфор и калий. После скашивания зеленая масса разлагается, превращаясь в естественное удобрение. Это обеспечивает почве длительное питание, которое постепенно становится доступным для овощных культур.

Улучшают структуру почвы

Корни разрыхляют землю, делают ее воздушной и легкой. Это особенно важно на глинах и уплотненных участках. После сидератов верхний слой почвы становится мягче, лучше пропускает воду и быстрее прогревается весной.

Защищают от сорняков

Густая зеленая масса перекрывает свет для сорняков, подавляя их распространение без гербицидов. Такое естественное затенение помогает сохранить участок чистым и значительно сокращает время на прополку.

Уменьшают риск болезней

Некоторые сидераты — как горчица или фацелия — подавляют грибковые инфекции и нематод, оздоравливая почву естественным способом. Регулярный посев таких культур создает в земле среду, менее благоприятную для патогенов, поэтому овощи болеют значительно реже.

Удерживают влагу

После скашивания образуется мульчирующий слой, который уменьшает пересыхание почвы. Такой естественный покров хорошо сохраняет ночную влагу и помогает растениям легче переносить жару и нерегулярные поливы.

Когда и как сеять сидераты

Весной для восстановления участка.

После уборки урожая осенью.

Между рядами овощей как живую мульчу.

Скашивают сидераты за 2-3 недели до посадки основной культуры.

