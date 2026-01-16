Як прогріти сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування

Людина садить цибулю на городі. Фото: Pinterest

Цибуля часто йде в стрілку через неправильне зберігання, але прогрівання сіянки перед посадкою допомагає повністю зупинити цей процес і зберегти врожай. Такий метод працює навіть з ослабленим матеріалом.

Новини.LIVE розповідає, як прогрівати сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування.

Чому цибуля йде в стрілку

Стрілкування виникає тоді, коли сіянка зберігалася у холоді або надмірній волозі. Усередині цибулини запускається механізм цвітіння, і замість нормальної голівки вона формує стрілку. Це погіршує смак і скорочує термін зберігання.

Метод прогрівання перед посадкою

Прогрівання допомагає "перезавантажити" сіянку й вивести її зі стану спокою. Правильна температура активує гормони росту й блокує розвиток квітконоса. Після такого прогрівання цибуля швидше вкорінюється і формує щільніші, повноцінні головки.

Як прогріти цибулю вдома

Переберіть матеріал та викиньте сухі, пусті й підгнилі цибулини.

За 2-3 тижні до посадки перенесіть сіянку у тепло: +20-25 °C.

За 10-12 годин до висадки прогрійте при +40 °C.

Використовуйте батарею або теплу поверхню, підклавши картон чи газету.

Не допускайте температури вище +45 °C — це руйнує білки і сіянка не проросте.

Швидкий метод

Якщо часу мало, використовуйте альтернативу:

15 хвилин у воді +45-50 °C,

потім одразу холодна вода.

Сухе прогрівання вважається безпечнішим, бо не пошкоджує лушпиння.

Чим корисне прогрівання

Блокує стрілкування.

Активує ріст.

Знезаражує лушпиння від грибкових інфекцій.

Покращує збереження врожаю.

