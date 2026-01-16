Відео
Прогрійте цибулю перед посадкою — і врожай буде без стрілок

Прогрійте цибулю перед посадкою — і врожай буде без стрілок

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 14:01
Як прогріти сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування
Людина садить цибулю на городі. Фото: Pinterest

Цибуля часто йде в стрілку через неправильне зберігання, але прогрівання сіянки перед посадкою допомагає повністю зупинити цей процес і зберегти врожай. Такий метод працює навіть з ослабленим матеріалом.

Новини.LIVE розповідає, як прогрівати сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування.

Читайте також:

Чому цибуля йде в стрілку

Стрілкування виникає тоді, коли сіянка зберігалася у холоді або надмірній волозі. Усередині цибулини запускається механізм цвітіння, і замість нормальної голівки вона формує стрілку. Це погіршує смак і скорочує термін зберігання.

Метод прогрівання перед посадкою

Прогрівання допомагає "перезавантажити" сіянку й вивести її зі стану спокою. Правильна температура активує гормони росту й блокує розвиток квітконоса. Після такого прогрівання цибуля швидше вкорінюється і формує щільніші, повноцінні головки.

Як прогріти цибулю вдома

  • Переберіть матеріал та викиньте сухі, пусті й підгнилі цибулини.
  • За 2-3 тижні до посадки перенесіть сіянку у тепло: +20-25 °C.
  • За 10-12 годин до висадки прогрійте при +40 °C.
  • Використовуйте батарею або теплу поверхню, підклавши картон чи газету.
  • Не допускайте температури вище +45 °C — це руйнує білки і сіянка не проросте.

Швидкий метод

Якщо часу мало, використовуйте альтернативу:

  • 15 хвилин у воді +45-50 °C,
  • потім одразу холодна вода.

Сухе прогрівання вважається безпечнішим, бо не пошкоджує лушпиння.

Чим корисне прогрівання

  • Блокує стрілкування.
  • Активує ріст.
  • Знезаражує лушпиння від грибкових інфекцій.
  • Покращує збереження врожаю.

врожай поради город цибуля ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
