Как прогреть севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование

Прогрейте лук перед посадкой — и урожай будет без стрелок
Лук часто уходит в стрелку из-за неправильного хранения, но прогревание севка перед посадкой помогает полностью остановить этот процесс и сохранить урожай. Такой метод работает даже с ослабленным материалом.
Новини.LIVE рассказывает, как прогревать севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование.
Почему лук уходит в стрелку
Стрелкование возникает тогда, когда севок хранился в холоде или чрезмерной влаге. Внутри луковицы запускается механизм цветения, и вместо нормальной головки она формирует стрелку. Это ухудшает вкус и сокращает срок хранения.
Метод прогревания перед посадкой
Прогревание помогает "перезагрузить" севок и вывести его из состояния покоя. Правильная температура активирует гормоны роста и блокирует развитие цветоноса. После такого прогревания лук быстрее укореняется и формирует более плотные, полноценные головки.
Как прогреть лук дома
- Переберите материал и выбросьте сухие, пустые и подгнившие луковицы.
- За 2-3 недели до посадки перенесите севок в тепло: +20-25 °С.
- За 10-12 часов до высадки прогрейте при +40 °С.
- Используйте батарею или теплую поверхность, подложив картон или газету.
- Не допускайте температуры выше +45 °C — это разрушает белки и севок не прорастет.
Быстрый метод
Если времени мало, используйте альтернативу:
- 15 минут в воде +45-50 °C,
- затем сразу холодная вода.
Сухое прогревание считается более безопасным, потому что не повреждает шелуху.
Чем полезно прогревание
- Блокирует стрелкование.
- Активирует рост.
- Обеззараживает шелуху от грибковых инфекций.
- Улучшает сохранность урожая.
