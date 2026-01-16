Видео
Главная Дом и огород Прогрейте лук перед посадкой — и урожай будет без стрелок

Прогрейте лук перед посадкой — и урожай будет без стрелок

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 14:01
Как прогреть севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование
Человек сажает лук на огороде. Фото: Pinterest

Лук часто уходит в стрелку из-за неправильного хранения, но прогревание севка перед посадкой помогает полностью остановить этот процесс и сохранить урожай. Такой метод работает даже с ослабленным материалом.

Новини.LIVE рассказывает, как прогревать севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование.

Читайте также:

Почему лук уходит в стрелку

Стрелкование возникает тогда, когда севок хранился в холоде или чрезмерной влаге. Внутри луковицы запускается механизм цветения, и вместо нормальной головки она формирует стрелку. Это ухудшает вкус и сокращает срок хранения.

Метод прогревания перед посадкой

Прогревание помогает "перезагрузить" севок и вывести его из состояния покоя. Правильная температура активирует гормоны роста и блокирует развитие цветоноса. После такого прогревания лук быстрее укореняется и формирует более плотные, полноценные головки.

Как прогреть лук дома

  • Переберите материал и выбросьте сухие, пустые и подгнившие луковицы.
  • За 2-3 недели до посадки перенесите севок в тепло: +20-25 °С.
  • За 10-12 часов до высадки прогрейте при +40 °С.
  • Используйте батарею или теплую поверхность, подложив картон или газету.
  • Не допускайте температуры выше +45 °C — это разрушает белки и севок не прорастет.

Быстрый метод

Если времени мало, используйте альтернативу:

  • 15 минут в воде +45-50 °C,
  • затем сразу холодная вода.

Сухое прогревание считается более безопасным, потому что не повреждает шелуху.

Чем полезно прогревание

  • Блокирует стрелкование.
  • Активирует рост.
  • Обеззараживает шелуху от грибковых инфекций.
  • Улучшает сохранность урожая.

Мы объясняли то, как правильно выбрать безопасный грунт для рассады и на что обращать внимание.

Также рассказывали о том, почему крупа не подходит для зимнего удобрения и какие проблемы она может вызвать.

Ранее сообщалось о том, зачем высыпать яичную скорлупу зимой и какую пользу она дает почве и растениям.

урожай советы огород лук эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
