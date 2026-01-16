Как прогреть севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование

Человек сажает лук на огороде. Фото: Pinterest

Лук часто уходит в стрелку из-за неправильного хранения, но прогревание севка перед посадкой помогает полностью остановить этот процесс и сохранить урожай. Такой метод работает даже с ослабленным материалом.

Новини.LIVE рассказывает, как прогревать севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование.

Реклама

Читайте также:

Почему лук уходит в стрелку

Стрелкование возникает тогда, когда севок хранился в холоде или чрезмерной влаге. Внутри луковицы запускается механизм цветения, и вместо нормальной головки она формирует стрелку. Это ухудшает вкус и сокращает срок хранения.

Метод прогревания перед посадкой

Прогревание помогает "перезагрузить" севок и вывести его из состояния покоя. Правильная температура активирует гормоны роста и блокирует развитие цветоноса. После такого прогревания лук быстрее укореняется и формирует более плотные, полноценные головки.

Как прогреть лук дома

Переберите материал и выбросьте сухие, пустые и подгнившие луковицы.

За 2-3 недели до посадки перенесите севок в тепло: +20-25 °С.

За 10-12 часов до высадки прогрейте при +40 °С.

Используйте батарею или теплую поверхность, подложив картон или газету.

Не допускайте температуры выше +45 °C — это разрушает белки и севок не прорастет.

Быстрый метод

Если времени мало, используйте альтернативу:

15 минут в воде +45-50 °C,

затем сразу холодная вода.

Сухое прогревание считается более безопасным, потому что не повреждает шелуху.

Чем полезно прогревание

Блокирует стрелкование.

Активирует рост.

Обеззараживает шелуху от грибковых инфекций.

Улучшает сохранность урожая.

Мы объясняли то, как правильно выбрать безопасный грунт для рассады и на что обращать внимание.

Также рассказывали о том, почему крупа не подходит для зимнего удобрения и какие проблемы она может вызвать.

Ранее сообщалось о том, зачем высыпать яичную скорлупу зимой и какую пользу она дает почве и растениям.