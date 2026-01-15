Видео
Главная Дом и огород Одна зимняя ошибка — и почва будет испорчена на весь сезон

Одна зимняя ошибка — и почва будет испорчена на весь сезон

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:15
Почему нельзя сыпать крупу на огород зимой - вред для почвы, грызунов и будущих всходов
Человек удобряет огород. Фото: Gartenjournal

Зимой многие огородники ищут способы подкормить землю, но некоторые советы могут принести больше вреда, чем пользы. Рассыпание обычной крупы на огороде зимой — один из таких опасных мифов.

Новини.LIVE объясняет, почему крупа не подходит для зимнего удобрения и какие проблемы она может вызвать.

Читайте также:

Миф о крупе как "чудо-удобрении"

Советы рассыпать по снегу крупу якобы как замену компосту — опасное заблуждение. Компост проходит естественное разложение и образует гумус, тогда как крупа — это сырой продукт, насыщенный крахмалом. Попадая на землю, она не питает почву, а начинает портиться, провоцируя развитие плесени и вредных микроорганизмов.

Почему крупа зимой приносит только вред

Рассыпанная по мерзлой поверхности крупа:

  • не проникает в почву, поэтому не может дать никакого питания;
  • привлекает мышей и крыс, которые легко находят ее на открытой территории;
  • плесневеет под влагой, создавая скользкий слой, блокирующий доступ воздуха;
  • во время таяния снега просто смывается водой, не оставляя пользы.

Весной это оборачивается поврежденными корнями молодых растений и риском грибковых болезней.

Откуда взялся этот миф

Неправильный совет чаще всего происходит от путаницы с сидератами. Живые растения-сидераты действительно обогащают землю, но лишь после того, как укоренятся и будут запаханы в почву. Пищевая крупа не имеет ничего общего с этой технологией и не проходит процесса разложения внутри земли.

Чем реально можно помочь почве зимой

Зато в зимний период целесообразно:

  • укладывать органику (листья, компост, перегной);
  • использовать мульчу, чтобы защитить почву;
  • высевать сидераты осенью, если позволяет климат.

Это методы, которые действительно улучшают плодородие, а не создают проблем.

Мы уже писали о том, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Ранее объясняли то, что именно меняется в високосный год и на что обратить внимание при посадках и уходе.

Подробнее рассказывали о том, когда и как безопасно поливать сад зимой.

зима советы огород крупа грызуны
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
