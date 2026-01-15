Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Одна зимова помилка — і ґрунт буде зіпсований на весь сезон

Одна зимова помилка — і ґрунт буде зіпсований на весь сезон

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:15
Чому не можна сипати крупу на город взимку - шкода для ґрунту, гризунів і майбутніх сходів
Людина удобрює город. Фото: Gartenjournal

Взимку багато городників шукають способи підживити землю, але деякі поради можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Розсипання звичайної крупи на городі взимку — один із таких небезпечних міфів.

Новини.LIVE пояснює, чому крупа не підходить для зимового добрива та які проблеми вона може спричинити.

Реклама
Читайте також:

Міф про крупу як "диво-добриво"

Поради розсипати по снігу крупу нібито як заміну компосту — небезпечна помилка. Компост проходить природне розкладання і утворює гумус, тоді як крупа — це сирий продукт, насичений крохмалем. Потрапляючи на землю, вона не живить ґрунт, а починає псуватися, провокуючи розвиток плісняви й шкідливих мікроорганізмів.

Чому крупа взимку приносить тільки шкоду

Розсипана по мерзлій поверхні крупа:

  • не проникає в ґрунт, тому не може дати жодного живлення;
  • приваблює мишей та щурів, які легко знаходять її на відкритій території;
  • пліснявіє під вологою, створюючи слизький шар, що блокує доступ повітря;
  • під час танення снігу просто змивається водою, не залишаючи користі.

Навесні це обертається пошкодженими коренями молодих рослин і ризиком грибкових хвороб.

Звідки взявся цей міф

Неправильна порада найчастіше походить від плутанини із сидератами. Живі рослини-сидерати дійсно збагачують землю, але лише після того, як укоріняться і будуть заорені в ґрунт. Харчова крупа не має нічого спільного з цією технологією й не проходить процесу розкладання всередині землі.

Чим реально можна допомогти ґрунту взимку

Натомість у зимовий період доцільно:

  • укладати органіку (листи, компост, перегній);
  • використовувати мульчу, щоб захистити ґрунт;
  • висівати сидерати восени, якщо дозволяє клімат.

Це методи, що дійсно поліпшують родючість, а не створюють проблем.

Ми вже писали про те, які підживлення допомагають герані зацвісти раніше.

Раніше пояснювали те, що саме змінюється у високосний рік та на що звернути увагу під час посадок і догляду.

Детальніше розповідали про те, коли та як безпечно поливати сад взимку.

зима поради город крупа гризуни
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації