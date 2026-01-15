Чому не можна сипати крупу на город взимку - шкода для ґрунту, гризунів і майбутніх сходів

Людина удобрює город. Фото: Gartenjournal

Взимку багато городників шукають способи підживити землю, але деякі поради можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Розсипання звичайної крупи на городі взимку — один із таких небезпечних міфів.

Новини.LIVE пояснює, чому крупа не підходить для зимового добрива та які проблеми вона може спричинити.

Реклама

Читайте також:

Міф про крупу як "диво-добриво"

Поради розсипати по снігу крупу нібито як заміну компосту — небезпечна помилка. Компост проходить природне розкладання і утворює гумус, тоді як крупа — це сирий продукт, насичений крохмалем. Потрапляючи на землю, вона не живить ґрунт, а починає псуватися, провокуючи розвиток плісняви й шкідливих мікроорганізмів.

Чому крупа взимку приносить тільки шкоду

Розсипана по мерзлій поверхні крупа:

не проникає в ґрунт, тому не може дати жодного живлення;

приваблює мишей та щурів, які легко знаходять її на відкритій території;

пліснявіє під вологою, створюючи слизький шар, що блокує доступ повітря;

під час танення снігу просто змивається водою, не залишаючи користі.

Навесні це обертається пошкодженими коренями молодих рослин і ризиком грибкових хвороб.

Звідки взявся цей міф

Неправильна порада найчастіше походить від плутанини із сидератами. Живі рослини-сидерати дійсно збагачують землю, але лише після того, як укоріняться і будуть заорені в ґрунт. Харчова крупа не має нічого спільного з цією технологією й не проходить процесу розкладання всередині землі.

Чим реально можна допомогти ґрунту взимку

Натомість у зимовий період доцільно:

укладати органіку (листи, компост, перегній);

використовувати мульчу, щоб захистити ґрунт;

висівати сидерати восени, якщо дозволяє клімат.

Це методи, що дійсно поліпшують родючість, а не створюють проблем.

Ми вже писали про те, які підживлення допомагають герані зацвісти раніше.

Раніше пояснювали те, що саме змінюється у високосний рік та на що звернути увагу під час посадок і догляду.

Детальніше розповідали про те, коли та як безпечно поливати сад взимку.