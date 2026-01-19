Агроволокно для грядок - что это такое, виды и правила использования

Что такое агроволокно и как оно защищает грядки от холода
Агроволокно создает на грядках стабильный микроклимат, удерживает тепло, защищает растения от заморозков и не пропускает вредителей. Материал ускоряет развитие рассады и помогает культурам легче переносить резкие изменения погоды.
Новини.LIVE объясняет, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.
Что такое агроволокно
Агроволокно — это легкий укрывной материал из полипропиленовых волокон, который пропускает свет, воздух и влагу. Оно не создает парникового эффекта и подходит для укрытия рассады, ягодных культур, зелени и ранних овощей. Материал используют для ускорения роста и защиты от неблагоприятных условий.
Как агроволокно защищает от холода
- Сохраняет тепло ночью.
- Защищает растения от заморозков до -5°C.
- Ускоряет прогревание почвы весной.
- Стимулирует раннее развитие рассады.
Такой материал уменьшает риски повреждения растений при резких перепадах температуры.
Защита от вредителей и болезней
Укрывной материал создает барьер, который не позволяет насекомым попасть к растениям. Агроволокно эффективно против:
- тли;
- белокрылки;
- капустной мухи;
- блошек;
- луковой мухи.
Как правильно использовать агроволокно
Для эффективной защиты материал равномерно натягивают поверх грядок и фиксируют по краям.
- Не натягивать слишком туго.
- Оставлять запас пространства для роста.
- Использовать белое агроволокно для укрытия.
- Черное — как мульчу против сорняков.
- Проверять состояние укрытия после сильного ветра.
Агроволокно можно использовать несколько сезонов подряд.
