Агроволокно для грядок - что это такое, виды и правила использования

Агроволокно создает на грядках стабильный микроклимат, удерживает тепло, защищает растения от заморозков и не пропускает вредителей. Материал ускоряет развитие рассады и помогает культурам легче переносить резкие изменения погоды.

Новини.LIVE объясняет, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.

Что такое агроволокно

Агроволокно — это легкий укрывной материал из полипропиленовых волокон, который пропускает свет, воздух и влагу. Оно не создает парникового эффекта и подходит для укрытия рассады, ягодных культур, зелени и ранних овощей. Материал используют для ускорения роста и защиты от неблагоприятных условий.

Как агроволокно защищает от холода

Сохраняет тепло ночью.

Защищает растения от заморозков до -5°C.

Ускоряет прогревание почвы весной.

Стимулирует раннее развитие рассады.

Такой материал уменьшает риски повреждения растений при резких перепадах температуры.

Защита от вредителей и болезней

Укрывной материал создает барьер, который не позволяет насекомым попасть к растениям. Агроволокно эффективно против:

тли;

белокрылки;

капустной мухи;

блошек;

луковой мухи.

Как правильно использовать агроволокно

Для эффективной защиты материал равномерно натягивают поверх грядок и фиксируют по краям.

Не натягивать слишком туго.

Оставлять запас пространства для роста.

Использовать белое агроволокно для укрытия.

Черное — как мульчу против сорняков.

Проверять состояние укрытия после сильного ветра.

Агроволокно можно использовать несколько сезонов подряд.

