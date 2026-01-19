Видео
Україна
Что такое агроволокно и как оно защищает грядки от холода

Что такое агроволокно и как оно защищает грядки от холода

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 10:11
Агроволокно для грядок - что это такое, виды и правила использования
Клубника укрыта агроволокном. Фото: Pinterest

Агроволокно создает на грядках стабильный микроклимат, удерживает тепло, защищает растения от заморозков и не пропускает вредителей. Материал ускоряет развитие рассады и помогает культурам легче переносить резкие изменения погоды.

Новини.LIVE объясняет, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.

Читайте также:

Что такое агроволокно

Агроволокно — это легкий укрывной материал из полипропиленовых волокон, который пропускает свет, воздух и влагу. Оно не создает парникового эффекта и подходит для укрытия рассады, ягодных культур, зелени и ранних овощей. Материал используют для ускорения роста и защиты от неблагоприятных условий.

Как агроволокно защищает от холода

  • Сохраняет тепло ночью.
  • Защищает растения от заморозков до -5°C.
  • Ускоряет прогревание почвы весной.
  • Стимулирует раннее развитие рассады.

Такой материал уменьшает риски повреждения растений при резких перепадах температуры.

Защита от вредителей и болезней

Укрывной материал создает барьер, который не позволяет насекомым попасть к растениям. Агроволокно эффективно против:

  • тли;
  • белокрылки;
  • капустной мухи;
  • блошек;
  • луковой мухи.

Как правильно использовать агроволокно

Для эффективной защиты материал равномерно натягивают поверх грядок и фиксируют по краям.

  • Не натягивать слишком туго.
  • Оставлять запас пространства для роста.
  • Использовать белое агроволокно для укрытия.
  • Черное — как мульчу против сорняков.
  • Проверять состояние укрытия после сильного ветра.

Агроволокно можно использовать несколько сезонов подряд.

Мы объясняли то, как прогревать севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование.

Также рассказывали о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Ранее сообщалось о том, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

растения морозы советы огород сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
