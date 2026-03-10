Видео
Україна
Видео

Что нужно луку, чтобы вырасти сочным и большим — лучшая подкормка

Что нужно луку, чтобы вырасти сочным и большим — лучшая подкормка

Дата публикации 10 марта 2026 21:21
Какие удобрения нужны луку — советы дачникам, чтобы вырос крупным и сочным
Подкормка лука для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Лук можно увидеть на каждой грядке. Это растение неприхотливое и способно дать урожай даже при минимальном уходе. Но, если вы мечтаете о действительно впечатляющем результате, стоит приложить чуть больше усилий и вовремя подкормить культуру.

Новини.LIVE делится с вами секретами, как вырастить вкусный, сочный и крупный лук.

Как подготовить грядки для посадки лука

Для выращивания лука нужна рыхлая, легкая и плодородная почва. Особое внимание стоит уделить кислотности, она должна быть нейтральной pH 6.5-7.5. Кислая почва может навредить посевам и испортить урожай.

Выбирайте солнечные участки без тени. Также лук страшно не любит сорняки, поэтому необходима регулярная прополка.

Подкормка для лука — чем, как и когда

На бедных почвах лук следует подкармливать дважды. Первую подкормку проводят через две недели после появления всходов. Рецепт классического раствора:

  • 10 л воды;
  • 20 г аммиачной селитры;
  • 25 г суперфосфата;
  • 20 г сульфата калия.

Если вы предпочитаете органику, аммиачную селитру можно заменить настоем коровьего навоза (1:6) или птичьего помета (1:18). В обоих случаях добавьте:

  • 20 г суперфосфата;
  • 15 г сульфата калия.

Одного ведра готового раствора хватает для подкормки луковиц на площади около 3 м².

Вторую подкормку проводят, когда начинают формироваться луковицы. На этом этапе растению нужны калий и фосфор, которые улучшают качество луковиц и увеличивают их лежкость при хранении. Раствор для подкормки:

  • 10 л воды;
  • 30 г суперфосфата;
  • 25 г сульфата калия.

Альтернативой может быть просеянная древесная зола, 250 г вместо 25 г сульфата калия.

За три недели до уборки урожая любые подкормки и поливы следует прекратить. В это время луковицы созревают окончательно, формируя плотную чешую и сочную сердцевину.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
