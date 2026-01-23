Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Огурцы прорастают за пять часов — метод, который работает всегда

Огурцы прорастают за пять часов — метод, который работает всегда

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 16:54
Как быстро прорастить огурцы без грунта - метод на бумаге для раннего урожая
Рассада огурцов. Фото: Pinterest

Опытные огородники используют простой прием, который позволяет прорастить огурцы без грунта и получить урожай почти на месяц раньше. Семена просыпаются уже через несколько часов и быстро трогаются в рост благодаря правильной подготовке.

Новини.LIVE объясняет, как правильно высевать огурцы без грунта и получить сверхбыстрые всходы.

Реклама
Читайте также:

Почему огурцы медленно прорастают

Семена огурцов часто долго "спит" в почве из-за недостатка тепла и влаги. Из-за этого первый урожай запаздывает, а растения стартуют слабыми. Быстрое проращивание позволяет ускорить сезон и избежать зависимости от погодных условий.

Метод проращивания на бумаге

Для трюка потребуются:

  • бумажные полотенца;
  • контейнер с крышкой;
  • теплая вода.

Как сделать:

  1. Сложить полотенце в несколько слоев и положить в контейнер.
  2. Смочить теплой водой и слить излишек.
  3. Разложить семена по поверхности.
  4. Накрыть пленкой или крышкой и поставить в теплое место.

Первые проклюнувшиеся корешки могут появиться уже через 5 часов.

Что делать после появления всходов

Когда видны корешки и первые ростки, семена пересаживают в подготовленную влажную почву. Делать это нужно очень осторожно — лучше использовать пинцет, ложечку или деревянную палочку. Пророщенные семена быстрее адаптируются и активно укореняются.

Важные условия для успеха

  • Оптимальная температура: 25-28°C.
  • Не допускать пересыхания бумаги.
  • При прохладе использовать подогревательный коврик.
  • Контейнер держать в теплом месте до появления ростков.

Этот способ позволяет получить ранний и стабильный урожай огурцов почти на 30 дней раньше.

Мы уже писали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Ранее объясняли то, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Подробнее рассказывали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

урожай растения советы эффективные способы огурцы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации