Как ускорить всходы рассады - замачивание семян перед посевом

Рассада в стаканчиках. Фото: Freepik

Чтобы ускорить прорастание семян и получить крепкую рассаду, достаточно простого домашнего раствора. Его готовят перед посевом и используют для замачивания семян различных культур.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить семена к посеву для быстрых и дружных всходов.

Реклама

Читайте также:

Что добавить в воду для быстрого прорастания

Для замачивания семян используют доступные ингредиенты, которые действуют комплексно:

древесная зола — обогащает минералами и стимулирует развитие корней;

пищевая сода — смягчает оболочку семян и обеззараживает;

корица или имбирь — природный антисептик и мягкий стимулятор роста.

Все компоненты добавляют в теплую воду и хорошо размешивают.

Как правильно замачивать семена

Раствор оставляют настояться 10-15 минут, после чего в него опускают семена. Продолжительность замачивания зависит от культуры:

6-8 часов — томаты, огурцы, кабачки;

10-12 часов — перец, баклажаны;

12-18 часов — морковь, укроп, петрушка.

После процедуры семена высевают во влажную почву без промывания.

Почему этот метод работает

Замачивание семян перед посевом:

ускоряет появление всходов;

повышает всхожесть даже старых семян;

уменьшает риск грибковых болезней;

помогает получить ровную и крепкую рассаду.

Такой способ подготовки семян особенно полезен в начале сезона.

Мы уже писали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Ранее объясняли то, какие ошибки мешают получить дружные и крепкие всходы петунии.

Подробнее рассказывали о том, как правильно прорастить семена свеклы и чем их поливать.