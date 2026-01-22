Видео
Главная Дом и огород Не ждите неделями — как ускорить всходы рассады

Не ждите неделями — как ускорить всходы рассады

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 01:18
Как ускорить всходы рассады - замачивание семян перед посевом
Рассада в стаканчиках. Фото: Freepik

Чтобы ускорить прорастание семян и получить крепкую рассаду, достаточно простого домашнего раствора. Его готовят перед посевом и используют для замачивания семян различных культур.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить семена к посеву для быстрых и дружных всходов.

Читайте также:

Что добавить в воду для быстрого прорастания

Для замачивания семян используют доступные ингредиенты, которые действуют комплексно:

  • древесная зола — обогащает минералами и стимулирует развитие корней;
  • пищевая сода — смягчает оболочку семян и обеззараживает;
  • корица или имбирь — природный антисептик и мягкий стимулятор роста.

Все компоненты добавляют в теплую воду и хорошо размешивают.

Как правильно замачивать семена

Раствор оставляют настояться 10-15 минут, после чего в него опускают семена. Продолжительность замачивания зависит от культуры:

  • 6-8 часов — томаты, огурцы, кабачки;
  • 10-12 часов — перец, баклажаны;
  • 12-18 часов — морковь, укроп, петрушка.

После процедуры семена высевают во влажную почву без промывания.

Почему этот метод работает

Замачивание семян перед посевом:

  • ускоряет появление всходов;
  • повышает всхожесть даже старых семян;
  • уменьшает риск грибковых болезней;
  • помогает получить ровную и крепкую рассаду.

Такой способ подготовки семян особенно полезен в начале сезона.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
