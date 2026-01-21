Почему петуния не всходит из семян - основные ошибки при посеве и уходе

Сеять так опасно — петуния не прорастет из-за этих ошибок
Петуния часто не прорастает не из-за плохих семян, а из-за типичных ошибок при посеве и уходе. В этом случае важно соблюдать правильные условия, чтобы всходы были сильными и равномерными.
Новини.LIVE рассказывает, какие ошибки мешают получить дружные и крепкие всходы петунии.
Слишком глубокая заделка семян
- Семена петунии мелкие и нуждаются в свете.
- Присыпание землей блокирует прорастание.
Правильно: разложить по поверхности увлажненного субстрата и слегка прижать.
Неправильный уровень влажности
- Пересушивание убивает семена.
- Избыток воды провоцирует загнивание.
Оптимально: опрыскивание и прозрачное укрытие для стабильной влажности.
Неподходящая температура
- Для прорастания требуется +22...+25 °C.
- Холод или резкие перепады задерживают развитие или останавливают его полностью.
Тяжелая или кислая почва
- Нужна легкая, рыхлая смесь для рассады цветов.
- Плотный субстрат блокирует воздух и ухудшает всхожесть.
Просроченные семена
- Старые или неправильно хранящиеся семена всходят намного хуже.
- Лучше выбирать свежие — от надежных производителей.
Нехватка освещения после появления всходов
- Сеянцы петунии вытягиваются и погибают без света.
- Нужна досветка, особенно на ранних этапах.
