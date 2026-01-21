Почему петуния не всходит из семян - основные ошибки при посеве и уходе

Человек сажает петунии на рассаду. Фото: Gardener`s Path

Петуния часто не прорастает не из-за плохих семян, а из-за типичных ошибок при посеве и уходе. В этом случае важно соблюдать правильные условия, чтобы всходы были сильными и равномерными.

Новини.LIVE рассказывает, какие ошибки мешают получить дружные и крепкие всходы петунии.

Слишком глубокая заделка семян

Семена петунии мелкие и нуждаются в свете.

Присыпание землей блокирует прорастание.

Правильно: разложить по поверхности увлажненного субстрата и слегка прижать.

Неправильный уровень влажности

Пересушивание убивает семена.

Избыток воды провоцирует загнивание.

Оптимально: опрыскивание и прозрачное укрытие для стабильной влажности.

Неподходящая температура

Для прорастания требуется +22...+25 °C.

Холод или резкие перепады задерживают развитие или останавливают его полностью.

Тяжелая или кислая почва

Нужна легкая, рыхлая смесь для рассады цветов.

Плотный субстрат блокирует воздух и ухудшает всхожесть.

Просроченные семена

Старые или неправильно хранящиеся семена всходят намного хуже.

Лучше выбирать свежие — от надежных производителей.

Нехватка освещения после появления всходов

Сеянцы петунии вытягиваются и погибают без света.

Нужна досветка, особенно на ранних этапах.

