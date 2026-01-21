Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сеять так опасно — петуния не прорастет из-за этих ошибок

Сеять так опасно — петуния не прорастет из-за этих ошибок

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 14:36
Почему петуния не всходит из семян - основные ошибки при посеве и уходе
Человек сажает петунии на рассаду. Фото: Gardener`s Path

Петуния часто не прорастает не из-за плохих семян, а из-за типичных ошибок при посеве и уходе. В этом случае важно соблюдать правильные условия, чтобы всходы были сильными и равномерными.

Новини.LIVE рассказывает, какие ошибки мешают получить дружные и крепкие всходы петунии.

Реклама
Читайте также:

Слишком глубокая заделка семян

  • Семена петунии мелкие и нуждаются в свете.
  • Присыпание землей блокирует прорастание.

Правильно: разложить по поверхности увлажненного субстрата и слегка прижать.

Неправильный уровень влажности

  • Пересушивание убивает семена.
  • Избыток воды провоцирует загнивание.

Оптимально: опрыскивание и прозрачное укрытие для стабильной влажности.

Неподходящая температура

  • Для прорастания требуется +22...+25 °C.
  • Холод или резкие перепады задерживают развитие или останавливают его полностью.

Тяжелая или кислая почва

  • Нужна легкая, рыхлая смесь для рассады цветов.
  • Плотный субстрат блокирует воздух и ухудшает всхожесть.

Просроченные семена

  • Старые или неправильно хранящиеся семена всходят намного хуже.
  • Лучше выбирать свежие — от надежных производителей.

Нехватка освещения после появления всходов

  • Сеянцы петунии вытягиваются и погибают без света.
  • Нужна досветка, особенно на ранних этапах.

Мы уже писали о том, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.

Ранее объясняли то, когда сеять лилии на рассаду в 2026 году и как правильно подготовить растения к высадке.

Подробнее рассказывали о том, каких ошибок при пересадке орхидеи стоит избегать, чтобы растение быстрее восстановилось.

советы посев рассада эффективные способы уход ошибки семена петуния
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации