Посев лилий на рассаду в 2026 году — сроки и нюансы

Дата публикации 20 января 2026 16:55
Когда сеять лилии на рассаду 2026 - точные сроки и советы
Лилии растут в саду. Фото: Pinterest

Выращивание лилий через рассаду помогает получить крепкие растения и более раннее цветение. В 2026 году садоводы советуют придерживаться четких сроков посева, чтобы цветы хорошо прижились и не пострадали от холодов.

Новини.LIVE объясняет, когда сеять лилии на рассаду в 2026 году и как правильно подготовить растения к высадке в грунт.

Когда сеять лилии на рассаду в 2026 году

Сроки зависят от сорта:

  • ранние сорта — конец января — начало февраля;
  • среднеспелые и поздние — с середины февраля до конца марта.

Такой график позволяет саженцам окрепнуть и не вытянуться до пересадки.

Какой грунт и условия нужны

Для рассады подходит рыхлый субстрат:

  • садовая земля — 2 части;
  • песок — 1 часть;
  • перегной — 1 часть.

Семена заглубляют на 0,5-1 см, поддерживая температуру +20...+25 °С и умеренную влажность без застоя воды.

Уход за рассадой и высадка в грунт

После всходов рассаду регулярно проветривают и через 2-3 недели подкармливают слабым комплексным удобрением. Перед высадкой растения закаляют, а на клумбу переносят в конце апреля — начале мая, высаживая на расстоянии 25-30 см. Такой подход обеспечивает лилиям здоровый рост и обильное цветение весь сезон.

растения цветы советы сад рассада уход лилии
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
