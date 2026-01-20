Когда сеять лилии на рассаду 2026 - точные сроки и советы

Посев лилий на рассаду в 2026 году — сроки и нюансы
Выращивание лилий через рассаду помогает получить крепкие растения и более раннее цветение. В 2026 году садоводы советуют придерживаться четких сроков посева, чтобы цветы хорошо прижились и не пострадали от холодов.
Новини.LIVE объясняет, когда сеять лилии на рассаду в 2026 году и как правильно подготовить растения к высадке в грунт.
Когда сеять лилии на рассаду в 2026 году
Сроки зависят от сорта:
- ранние сорта — конец января — начало февраля;
- среднеспелые и поздние — с середины февраля до конца марта.
Такой график позволяет саженцам окрепнуть и не вытянуться до пересадки.
Какой грунт и условия нужны
Для рассады подходит рыхлый субстрат:
- садовая земля — 2 части;
- песок — 1 часть;
- перегной — 1 часть.
Семена заглубляют на 0,5-1 см, поддерживая температуру +20...+25 °С и умеренную влажность без застоя воды.
Уход за рассадой и высадка в грунт
После всходов рассаду регулярно проветривают и через 2-3 недели подкармливают слабым комплексным удобрением. Перед высадкой растения закаляют, а на клумбу переносят в конце апреля — начале мая, высаживая на расстоянии 25-30 см. Такой подход обеспечивает лилиям здоровый рост и обильное цветение весь сезон.
