Коли сіяти лілії на розсаду 2026 - точні терміни та поради

Лілії ростуть у саду. Фото: Pinterest

Вирощування лілій через розсаду допомагає отримати міцні рослини та більш раннє цвітіння. У 2026 році садівники радять дотримуватися чітких термінів посіву, щоб квіти добре прижилися й не постраждали від холодів.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році та як правильно підготувати рослини до висадки в ґрунт.

Реклама

Читайте також:

Коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році

Терміни залежать від сорту:

ранні сорти — кінець січня – початок лютого;

середньостиглі та пізні — з середини лютого до кінця березня.

Такий графік дозволяє саджанцям зміцніти й не витягнутися до пересадки.

Який ґрунт і умови потрібні

Для розсади підходить пухкий субстрат:

садова земля — 2 частини;

пісок — 1 частина;

перегній — 1 частина.

Насіння заглиблюють на 0,5-1 см, підтримуючи температуру +20…+25 °C і помірну вологість без застою води.

Догляд за розсадою та висадка в ґрунт

Після сходів розсаду регулярно провітрюють і через 2-3 тижні підживлюють слабким комплексним добривом. Перед висадкою рослини загартовують, а на клумбу переносять наприкінці квітня — на початку травня, висаджуючи на відстані 25-30 см. Такий підхід забезпечує ліліям здоровий ріст і рясне цвітіння весь сезон.

Ми вже писали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Раніше пояснювали те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.

Детальніше розповідали про те, що таке агроволокно, як воно працює та чому стало незамінним у садівництві.