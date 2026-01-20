Відео
Посів лілій на розсаду у 2026 році — строки та нюанси

Дата публікації: 20 січня 2026 16:55
Коли сіяти лілії на розсаду 2026 - точні терміни та поради
Лілії ростуть у саду. Фото: Pinterest

Вирощування лілій через розсаду допомагає отримати міцні рослини та більш раннє цвітіння. У 2026 році садівники радять дотримуватися чітких термінів посіву, щоб квіти добре прижилися й не постраждали від холодів.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році та як правильно підготувати рослини до висадки в ґрунт.

Коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році

Терміни залежать від сорту:

  • ранні сорти — кінець січня – початок лютого;
  • середньостиглі та пізні — з середини лютого до кінця березня.

Такий графік дозволяє саджанцям зміцніти й не витягнутися до пересадки.

Який ґрунт і умови потрібні

Для розсади підходить пухкий субстрат:

  • садова земля — 2 частини;
  • пісок — 1 частина;
  • перегній — 1 частина.

Насіння заглиблюють на 0,5-1 см, підтримуючи температуру +20…+25 °C і помірну вологість без застою води.

Догляд за розсадою та висадка в ґрунт

Після сходів розсаду регулярно провітрюють і через 2-3 тижні підживлюють слабким комплексним добривом. Перед висадкою рослини загартовують, а на клумбу переносять наприкінці квітня — на початку травня, висаджуючи на відстані 25-30 см. Такий підхід забезпечує ліліям здоровий ріст і рясне цвітіння весь сезон.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
