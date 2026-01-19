Коли сіяти петунію на розсаду - оптимальні строки, умови та поради

Правильні строки посіву петунії — секрет раннього цвітіння
Правильно обрані строки посіву визначають, коли петунія зацвіте та наскільки міцною буде розсада. Ранні та пізні сорти мають різні терміни розвитку, тому важливо підбирати дату посіву з урахуванням погоди й бажаної дати цвітіння.
коли сіяти петунію на розсаду та що впливає на строки проростання.
Коли сіяти петунію на розсаду
Найкращий період для висіву петунії — з середини січня до середини березня. Чим раніше робиться посів, тим раніше рослина зацвіте. Ранні сорти починають цвісти приблизно через 2 місяці після появи сходів, пізні — через 3 місяці.
- Для цвітіння у квітні посів проводять у січні.
- Для цвітіння наприкінці травня оптимальним є посів у середині березня.
Умови, необхідні для раннього посіву
Ранні строки посіву потрібні лише тоді, коли є додаткове освітлення. Петунія потребує 7-8 годин світла, інакше саджанці витягуються та слабшають. Що забезпечити:
- температура +23…+25°C;
- багато світла або фітолампа;
- легкий, пухкий субстрат;
- накриття плівкою чи кришкою на перші дні.
Коли сіяти у відкритий ґрунт
Посів у відкритий ґрунт можливий тільки наприкінці травня, коли мине загроза нічних заморозків. Насіння висівають поверхнево і накривають агроволокном до появи сходів. Перші паростки з’являються через тиждень.
Що впливає на дату посіву
- Сорт (ранній / пізній).
- Наявність додаткового світла.
- Бажана дата цвітіння.
- Умови пророщування.
- Клімат регіону.
