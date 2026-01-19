Коли сіяти петунію на розсаду - оптимальні строки, умови та поради

Розсада петуній. Фото: Pinterest

Правильно обрані строки посіву визначають, коли петунія зацвіте та наскільки міцною буде розсада. Ранні та пізні сорти мають різні терміни розвитку, тому важливо підбирати дату посіву з урахуванням погоди й бажаної дати цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти петунію на розсаду та що впливає на строки проростання.

Коли сіяти петунію на розсаду

Найкращий період для висіву петунії — з середини січня до середини березня. Чим раніше робиться посів, тим раніше рослина зацвіте. Ранні сорти починають цвісти приблизно через 2 місяці після появи сходів, пізні — через 3 місяці.

Для цвітіння у квітні посів проводять у січні.

Для цвітіння наприкінці травня оптимальним є посів у середині березня.

Умови, необхідні для раннього посіву

Ранні строки посіву потрібні лише тоді, коли є додаткове освітлення. Петунія потребує 7-8 годин світла, інакше саджанці витягуються та слабшають. Що забезпечити:

температура +23…+25°C;

багато світла або фітолампа;

легкий, пухкий субстрат;

накриття плівкою чи кришкою на перші дні.

Коли сіяти у відкритий ґрунт

Посів у відкритий ґрунт можливий тільки наприкінці травня, коли мине загроза нічних заморозків. Насіння висівають поверхнево і накривають агроволокном до появи сходів. Перші паростки з’являються через тиждень.

Що впливає на дату посіву

Сорт (ранній / пізній).

Наявність додаткового світла.

Бажана дата цвітіння.

Умови пророщування.

Клімат регіону.

