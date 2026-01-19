Відео
Головна Дім та город Правильні строки посіву петунії — секрет раннього цвітіння

Правильні строки посіву петунії — секрет раннього цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 16:55
Коли сіяти петунію на розсаду - оптимальні строки, умови та поради
Розсада петуній. Фото: Pinterest

Правильно обрані строки посіву визначають, коли петунія зацвіте та наскільки міцною буде розсада. Ранні та пізні сорти мають різні терміни розвитку, тому важливо підбирати дату посіву з урахуванням погоди й бажаної дати цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти петунію на розсаду та що впливає на строки проростання.

Читайте також:

Коли сіяти петунію на розсаду

Найкращий період для висіву петунії — з середини січня до середини березня. Чим раніше робиться посів, тим раніше рослина зацвіте. Ранні сорти починають цвісти приблизно через 2 місяці після появи сходів, пізні — через 3 місяці.

  • Для цвітіння у квітні посів проводять у січні.
  • Для цвітіння наприкінці травня оптимальним є посів у середині березня.

Умови, необхідні для раннього посіву

Ранні строки посіву потрібні лише тоді, коли є додаткове освітлення. Петунія потребує 7-8 годин світла, інакше саджанці витягуються та слабшають. Що забезпечити:

  • температура +23…+25°C;
  • багато світла або фітолампа;
  • легкий, пухкий субстрат;
  • накриття плівкою чи кришкою на перші дні.

Коли сіяти у відкритий ґрунт

Посів у відкритий ґрунт можливий тільки наприкінці травня, коли мине загроза нічних заморозків. Насіння висівають поверхнево і накривають агроволокном до появи сходів. Перші паростки з’являються через тиждень.

Що впливає на дату посіву

  • Сорт (ранній / пізній).
  • Наявність додаткового світла.
  • Бажана дата цвітіння.
  • Умови пророщування.
  • Клімат регіону.

Ми вже писали про те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Раніше пояснювали те, що посадити поруч із помідорами, щоб покращити їхній смак і захистити рослини на грядці.

Детальніше розповідали про те, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
