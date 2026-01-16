Найкращі довгоплідні сорти огірків - характеристики, врожайність і переваги

Урожай довгоплідних огірків на городі. Фото: Pinterest

Довгоплідні огірки стають дедалі популярнішими, адже їх плоди виростають у кілька разів більшими за звичайні. Експерти виділяють два сорти, які формують особливо довгі та смачні плоди.

Новини.LIVE пояснює, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

"Китайське диво" — плоди до 80 см

Самозапильний гібрид, формує довгі, тонкошкірі зеленці без гіркоти.

Вирощують у відкритому ґрунті, батіг до 3,5 м.

Технічна стиглість — через 60-70 днів.

Вага плоду — близько 500 г.

Переваги: стійкість до хвороб, швидке зростання, універсальне використання.

При сусідстві з іншими сортами врожайність зростає.

"Смарагдовий потік" — швидкостиглий і врожайний

Самозапильний гібрид, дозріває за 40-48 днів.

Плоди 15-50 см, масою 155-300 г.

Смак солодкий, з дрібним насінням, ідеальний для свіжого вживання.

Добре росте в теплиці та відкритому ґрунті, потребує опори.

Урожайність — 5-7 кг/м².

Холодостійкий, росте навіть у тіні та на підвіконні.

Коли садити

На розсаду — кінець квітня або травень.

У ґрунт — після прогрівання землі до +10…+12 °C і стабільної температури вище +15 °C.

На що звертати увагу під час вибору насіння

Під час купівлі довгоплідних огірків важливо стежити за терміном придатності та цілісністю насіння. Якісні пакети містять однакове, щільне насіння без пошкоджень — саме воно дає рівні й довгі плоди.

