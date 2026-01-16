Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Огірки розміром із кабачок — два сорти дають рекордний врожай

Огірки розміром із кабачок — два сорти дають рекордний врожай

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 15:23
Найкращі довгоплідні сорти огірків - характеристики, врожайність і переваги
Урожай довгоплідних огірків на городі. Фото: Pinterest

Довгоплідні огірки стають дедалі популярнішими, адже їх плоди виростають у кілька разів більшими за звичайні. Експерти виділяють два сорти, які формують особливо довгі та смачні плоди.

Новини.LIVE пояснює, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

Реклама
Читайте також:

"Китайське диво" — плоди до 80 см

  • Самозапильний гібрид, формує довгі, тонкошкірі зеленці без гіркоти.
  • Вирощують у відкритому ґрунті, батіг до 3,5 м.
  • Технічна стиглість — через 60-70 днів.
  • Вага плоду — близько 500 г.
  • Переваги: стійкість до хвороб, швидке зростання, універсальне використання.
  • При сусідстві з іншими сортами врожайність зростає.

"Смарагдовий потік" — швидкостиглий і врожайний

  • Самозапильний гібрид, дозріває за 40-48 днів.
  • Плоди 15-50 см, масою 155-300 г.
  • Смак солодкий, з дрібним насінням, ідеальний для свіжого вживання.
  • Добре росте в теплиці та відкритому ґрунті, потребує опори.
  • Урожайність — 5-7 кг/м².
  • Холодостійкий, росте навіть у тіні та на підвіконні.

Коли садити

  • На розсаду — кінець квітня або травень.
  • У ґрунт — після прогрівання землі до +10…+12 °C і стабільної температури вище +15 °C.

На що звертати увагу під час вибору насіння

Під час купівлі довгоплідних огірків важливо стежити за терміном придатності та цілісністю насіння. Якісні пакети містять однакове, щільне насіння без пошкоджень — саме воно дає рівні й довгі плоди.

Ми вже писали про те, чим підживити бегонію та як підготувати вазон для зимового цвітіння.

Раніше пояснювали те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Детальніше розповідали про те, як дати кришкам друге життя та створити з них практичні вироби.

врожай поради город огірки сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації