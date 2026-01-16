Видео
Главная Дом и огород Огурцы размером с кабачок — два сорта дают рекордный урожай

Огурцы размером с кабачок — два сорта дают рекордный урожай

Дата публикации 16 января 2026 15:23
Лучшие долгоплодные сорта огурцов - характеристики, урожайность и преимущества
Урожай длинноплодных огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Длинноплодные огурцы становятся все популярнее, ведь их плоды вырастают в несколько раз больше обычных. Эксперты выделяют два сорта, которые формируют особенно длинные и вкусные плоды.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.

Читайте также:

"Китайское чудо" — плоды до 80 см

  • Самоопыляемый гибрид, формирует длинные, тонкокожие зеленцы без горечи.
  • Выращивают в открытом грунте, плеть до 3,5 м.
  • Техническая спелость — через 60-70 дней.
  • Вес плода — около 500 г.
  • Преимущества: устойчивость к болезням, быстрый рост, универсальное использование.
  • При соседстве с другими сортами урожайность возрастает.

"Изумрудный поток" — скороспелый и урожайный

  • Самоопыляемый гибрид, созревает за 40-48 дней.
  • Плоды 15-50 см, массой 155-300 г.
  • Вкус сладкий, с мелкими семенами, идеален для свежего употребления.
  • Хорошо растет в теплице и открытом грунте, нуждается в опоре.
  • Урожайность — 5-7 кг/м².
  • Холодостойкий, растет даже в тени и на подоконнике.

Когда сажать

  • На рассаду — конец апреля или май.
  • В грунт — после прогревания земли до +10...+12 °С и стабильной температуры выше +15 °С.

На что обращать внимание при выборе семян

При покупке длинноплодных огурцов важно следить за сроком годности и целостностью семян. Качественные пакеты содержат одинаковые, плотные семена без повреждений — именно они дают ровные и длинные плоды.

Мы уже писали о том, чем подкормить бегонию и как подготовить вазон для зимнего цветения.

Ранее объясняли то, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Подробнее рассказывали о том, как дать крышкам вторую жизнь и создать из них практичные изделия.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
