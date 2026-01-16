Лучшие долгоплодные сорта огурцов - характеристики, урожайность и преимущества

Урожай длинноплодных огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Длинноплодные огурцы становятся все популярнее, ведь их плоды вырастают в несколько раз больше обычных. Эксперты выделяют два сорта, которые формируют особенно длинные и вкусные плоды.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.

"Китайское чудо" — плоды до 80 см

Самоопыляемый гибрид, формирует длинные, тонкокожие зеленцы без горечи.

Выращивают в открытом грунте, плеть до 3,5 м.

Техническая спелость — через 60-70 дней.

Вес плода — около 500 г.

Преимущества: устойчивость к болезням, быстрый рост, универсальное использование.

При соседстве с другими сортами урожайность возрастает.

"Изумрудный поток" — скороспелый и урожайный

Самоопыляемый гибрид, созревает за 40-48 дней.

Плоды 15-50 см, массой 155-300 г.

Вкус сладкий, с мелкими семенами, идеален для свежего употребления.

Хорошо растет в теплице и открытом грунте, нуждается в опоре.

Урожайность — 5-7 кг/м².

Холодостойкий, растет даже в тени и на подоконнике.

Когда сажать

На рассаду — конец апреля или май.

В грунт — после прогревания земли до +10...+12 °С и стабильной температуры выше +15 °С.

На что обращать внимание при выборе семян

При покупке длинноплодных огурцов важно следить за сроком годности и целостностью семян. Качественные пакеты содержат одинаковые, плотные семена без повреждений — именно они дают ровные и длинные плоды.

