Лучшие долгоплодные сорта огурцов - характеристики, урожайность и преимущества

Огурцы размером с кабачок — два сорта дают рекордный урожай
Длинноплодные огурцы становятся все популярнее, ведь их плоды вырастают в несколько раз больше обычных. Эксперты выделяют два сорта, которые формируют особенно длинные и вкусные плоды.
Новини.LIVE объясняет, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.
"Китайское чудо" — плоды до 80 см
- Самоопыляемый гибрид, формирует длинные, тонкокожие зеленцы без горечи.
- Выращивают в открытом грунте, плеть до 3,5 м.
- Техническая спелость — через 60-70 дней.
- Вес плода — около 500 г.
- Преимущества: устойчивость к болезням, быстрый рост, универсальное использование.
- При соседстве с другими сортами урожайность возрастает.
"Изумрудный поток" — скороспелый и урожайный
- Самоопыляемый гибрид, созревает за 40-48 дней.
- Плоды 15-50 см, массой 155-300 г.
- Вкус сладкий, с мелкими семенами, идеален для свежего употребления.
- Хорошо растет в теплице и открытом грунте, нуждается в опоре.
- Урожайность — 5-7 кг/м².
- Холодостойкий, растет даже в тени и на подоконнике.
Когда сажать
- На рассаду — конец апреля или май.
- В грунт — после прогревания земли до +10...+12 °С и стабильной температуры выше +15 °С.
На что обращать внимание при выборе семян
При покупке длинноплодных огурцов важно следить за сроком годности и целостностью семян. Качественные пакеты содержат одинаковые, плотные семена без повреждений — именно они дают ровные и длинные плоды.
