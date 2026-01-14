Видео
Главная Дом и огород Свекла растет как бешеная — два сорта, которые рвут рекорды

Свекла растет как бешеная — два сорта, которые рвут рекорды

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 07:00
Лучшие крупноплодные сорта свеклы - характеристики, урожайность и размер плодов
Человек собирает урожай свеклы. Фото: Pollumajandus

Некоторые сорта свеклы способны вырастать до размеров настоящих гигантов и давать стабильно высокий урожай даже на небольшой грядке. В январе уже можно выбрать семена, чтобы обеспечить большие и сладкие корнеплоды в сезоне.

Новини.LIVE рассказывает, какие два сорта свеклы формируют крупные плоды и обеспечивают рекордную урожайность на обычной грядке.

Читайте также:

"Бордо Харьковский": стабильный урожай и крупные плоды

Это среднеспелый сорт с шарообразными корнеплодами и насыщенно-бордовой мякотью без прожилок. Преимущества:

  • вегетационный период 105-115 дней;
  • масса свеклы 230-350 г;
  • сладкий, сочный вкус;
  • сбор до 4,9-5,3 кг с 1 м²;
  • превосходное хранение зимой.

Сорт подходит для потребления в свежем виде, консервации и детского питания. Хорошо растет во всех регионах Украины.

"Несравненная": настоящие гиганты до 30 см в диаметре

Раннеспелый сорт, созревающий за 70-95 дней. Формирует крупные, округло-плоские плоды темно-красного цвета. Особенности:

  • диаметр корнеплода до 30 см;
  • масса 160-380 г;
  • яркая бордовая мякоть с черными кольцами;
  • нежный, сочный вкус;
  • подходит для ранней продукции, переработки и долгого хранения.

Сорт "Несравненная" демонстрирует стабильно крупные и сочные плоды, быстро созревает и подходит для длительного хранения. Благодаря внушительным размерам и отличному вкусу эта свекла стала одним из фаворитов огородников.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
