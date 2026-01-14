Лучшие крупноплодные сорта свеклы - характеристики, урожайность и размер плодов

Человек собирает урожай свеклы. Фото: Pollumajandus

Некоторые сорта свеклы способны вырастать до размеров настоящих гигантов и давать стабильно высокий урожай даже на небольшой грядке. В январе уже можно выбрать семена, чтобы обеспечить большие и сладкие корнеплоды в сезоне.

Новини.LIVE рассказывает, какие два сорта свеклы формируют крупные плоды и обеспечивают рекордную урожайность на обычной грядке.

"Бордо Харьковский": стабильный урожай и крупные плоды

Это среднеспелый сорт с шарообразными корнеплодами и насыщенно-бордовой мякотью без прожилок. Преимущества:

вегетационный период 105-115 дней;

масса свеклы 230-350 г;

сладкий, сочный вкус;

сбор до 4,9-5,3 кг с 1 м²;

превосходное хранение зимой.

Сорт подходит для потребления в свежем виде, консервации и детского питания. Хорошо растет во всех регионах Украины.

"Несравненная": настоящие гиганты до 30 см в диаметре

Раннеспелый сорт, созревающий за 70-95 дней. Формирует крупные, округло-плоские плоды темно-красного цвета. Особенности:

диаметр корнеплода до 30 см;

масса 160-380 г;

яркая бордовая мякоть с черными кольцами;

нежный, сочный вкус;

подходит для ранней продукции, переработки и долгого хранения.

Сорт "Несравненная" демонстрирует стабильно крупные и сочные плоды, быстро созревает и подходит для длительного хранения. Благодаря внушительным размерам и отличному вкусу эта свекла стала одним из фаворитов огородников.

