Лучшие крупноплодные сорта свеклы - характеристики, урожайность и размер плодов

Свекла растет как бешеная — два сорта, которые рвут рекорды
Некоторые сорта свеклы способны вырастать до размеров настоящих гигантов и давать стабильно высокий урожай даже на небольшой грядке. В январе уже можно выбрать семена, чтобы обеспечить большие и сладкие корнеплоды в сезоне.
Новини.LIVE рассказывает, какие два сорта свеклы формируют крупные плоды и обеспечивают рекордную урожайность на обычной грядке.
"Бордо Харьковский": стабильный урожай и крупные плоды
Это среднеспелый сорт с шарообразными корнеплодами и насыщенно-бордовой мякотью без прожилок. Преимущества:
- вегетационный период 105-115 дней;
- масса свеклы 230-350 г;
- сладкий, сочный вкус;
- сбор до 4,9-5,3 кг с 1 м²;
- превосходное хранение зимой.
Сорт подходит для потребления в свежем виде, консервации и детского питания. Хорошо растет во всех регионах Украины.
"Несравненная": настоящие гиганты до 30 см в диаметре
Раннеспелый сорт, созревающий за 70-95 дней. Формирует крупные, округло-плоские плоды темно-красного цвета. Особенности:
- диаметр корнеплода до 30 см;
- масса 160-380 г;
- яркая бордовая мякоть с черными кольцами;
- нежный, сочный вкус;
- подходит для ранней продукции, переработки и долгого хранения.
Сорт "Несравненная" демонстрирует стабильно крупные и сочные плоды, быстро созревает и подходит для длительного хранения. Благодаря внушительным размерам и отличному вкусу эта свекла стала одним из фаворитов огородников.
Мы уже писали о том, как приготовить эффективную подкормку всего из трех стаканов и воды из-под крана.
Ранее объясняли то, как активировать замерзший компост и что добавить для быстрого запуска.
Подробнее рассказывали о том, как правильно подготовить семена из замороженной малины и высеять их.
Читайте Новини.LIVE!