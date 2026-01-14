Найкращі великоплідні сорти буряка - характеристики, врожайність та розмір плодів

Буряк росте як скажений — два сорти, які рвуть рекорди
Деякі сорти буряка здатні виростати до розмірів справжніх гігантів і давати стабільно високий урожай навіть на невеликій грядці. У січні вже можна обрати насіння, щоб забезпечити великі та солодкі коренеплоди в сезоні.
Новини.LIVE розповідає, які два сорти буряка формують великі плоди та забезпечують рекордну врожайність на звичайній грядці.
"Бордо Харківський": стабільний урожай і великі плоди
Це середньостиглий сорт із кулястими коренеплодами та насичено-бордовою м’якоттю без прожилок. Переваги:
- вегетаційний період 105-115 днів;
- маса буряків 230-350 г;
- солодкий, соковитий смак;
- збирання до 4,9-5,3 кг з 1 м²;
- чудове зберігання взимку.
Сорт підходить для споживання у свіжому вигляді, консервації та дитячого харчування. Добре росте у всіх регіонах України.
"Незрівнянна": справжні гіганти до 30 см у діаметрі
Ранньостиглий сорт, що достигає за 70-95 днів. Формує великі, округло-пласкі плоди темно-червоного кольору. Особливості:
- діаметр коренеплоду до 30 см;
- маса 160-380 г;
- яскравий бордовий м’якуш із чорними кільцями;
- ніжний, соковитий смак;
- підходить для ранньої продукції, переробки та довгого зберігання.
Сорт "Незрівнянна" демонструє стабільно великі й соковиті плоди, швидко дозріває та підходить для тривалого зберігання. Завдяки значним розмірам і відмінному смаку цей буряк став одним із фаворитів городників.
Ми вже писали про те, як приготувати ефективне підживлення всього з трьох склянок і води з-під крана.
Раніше пояснювали те, як активувати замерзлий компост і що додати для швидкого запуску.
Детальніше розповідали про те, як правильно підготувати насіння з замороженої малини та висіяти його.
Читайте Новини.LIVE!