Головна Дім та город Буряк росте як скажений — два сорти, які рвуть рекорди

Буряк росте як скажений — два сорти, які рвуть рекорди

Дата публікації: 14 січня 2026 07:00
Найкращі великоплідні сорти буряка - характеристики, врожайність та розмір плодів
Людина збирає врожай буряків. Фото: Pollumajandus

Деякі сорти буряка здатні виростати до розмірів справжніх гігантів і давати стабільно високий урожай навіть на невеликій грядці. У січні вже можна обрати насіння, щоб забезпечити великі та солодкі коренеплоди в сезоні.

Новини.LIVE розповідає, які два сорти буряка формують великі плоди та забезпечують рекордну врожайність на звичайній грядці.

Читайте також:

"Бордо Харківський": стабільний урожай і великі плоди

Це середньостиглий сорт із кулястими коренеплодами та насичено-бордовою м’якоттю без прожилок. Переваги:

  • вегетаційний період 105-115 днів;
  • маса буряків 230-350 г;
  • солодкий, соковитий смак;
  • збирання до 4,9-5,3 кг з 1 м²;
  • чудове зберігання взимку.

Сорт підходить для споживання у свіжому вигляді, консервації та дитячого харчування. Добре росте у всіх регіонах України.

"Незрівнянна": справжні гіганти до 30 см у діаметрі

Ранньостиглий сорт, що достигає за 70-95 днів. Формує великі, округло-пласкі плоди темно-червоного кольору. Особливості:

  • діаметр коренеплоду до 30 см;
  • маса 160-380 г;
  • яскравий бордовий м’якуш із чорними кільцями;
  • ніжний, соковитий смак;
  • підходить для ранньої продукції, переробки та довгого зберігання.

Сорт "Незрівнянна" демонструє стабільно великі й соковиті плоди, швидко дозріває та підходить для тривалого зберігання. Завдяки значним розмірам і відмінному смаку цей буряк став одним із фаворитів городників.

Ми вже писали про те, як приготувати ефективне підживлення всього з трьох склянок і води з-під крана.

Раніше пояснювали те, як активувати замерзлий компост і що додати для швидкого запуску.

Детальніше розповідали про те, як правильно підготувати насіння з замороженої малини та висіяти його.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
