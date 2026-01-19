Когда сеять петунию на рассаду - оптимальные сроки, условия и советы

Рассада петуний. Фото: Pinterest

Правильно выбранные сроки посева определяют, когда петуния зацветет и насколько крепкой будет рассада. Ранние и поздние сорта имеют разные сроки развития, поэтому важно подбирать дату посева с учетом погоды и желаемой даты цветения.

Когда сеять петунию на рассаду

Лучший период для высева петунии — с середины января до середины марта. Чем раньше производится посев, тем раньше растение зацветет. Ранние сорта начинают цвести примерно через 2 месяца после появления всходов, поздние — через 3 месяца.

Для цветения в апреле посев проводят в январе.

Для цветения в конце мая оптимальным является посев в середине марта.

Условия, необходимые для раннего посева

Ранние сроки посева нужны только тогда, когда есть дополнительное освещение. Петуния требует 7-8 часов света, иначе саженцы вытягиваются и ослабевают. Что обеспечить:

температура +23...+25°C;

много света или фитолампа;

легкий, рыхлый субстрат;

накрытие пленкой или крышкой на первые дни.

Когда сеять в открытый грунт

Посев в открытый грунт возможен только в конце мая, когда минует угроза ночных заморозков. Семена высевают поверхностно и накрывают агроволокном до появления всходов. Первые ростки появляются через неделю.

Что влияет на дату посева

Сорт (ранний/поздний).

Наличие дополнительного света.

Желательная дата цветения.

Условия проращивания.

Климат региона.

