Когда сеять петунию на рассаду - оптимальные сроки, условия и советы

Правильные сроки посева петунии — секрет раннего цветения
Правильно выбранные сроки посева определяют, когда петуния зацветет и насколько крепкой будет рассада. Ранние и поздние сорта имеют разные сроки развития, поэтому важно подбирать дату посева с учетом погоды и желаемой даты цветения.
Новини.LIVE объясняет, когда сеять петунию на рассаду и что влияет на сроки прорастания.
Когда сеять петунию на рассаду
Лучший период для высева петунии — с середины января до середины марта. Чем раньше производится посев, тем раньше растение зацветет. Ранние сорта начинают цвести примерно через 2 месяца после появления всходов, поздние — через 3 месяца.
- Для цветения в апреле посев проводят в январе.
- Для цветения в конце мая оптимальным является посев в середине марта.
Условия, необходимые для раннего посева
Ранние сроки посева нужны только тогда, когда есть дополнительное освещение. Петуния требует 7-8 часов света, иначе саженцы вытягиваются и ослабевают. Что обеспечить:
- температура +23...+25°C;
- много света или фитолампа;
- легкий, рыхлый субстрат;
- накрытие пленкой или крышкой на первые дни.
Когда сеять в открытый грунт
Посев в открытый грунт возможен только в конце мая, когда минует угроза ночных заморозков. Семена высевают поверхностно и накрывают агроволокном до появления всходов. Первые ростки появляются через неделю.
Что влияет на дату посева
- Сорт (ранний/поздний).
- Наличие дополнительного света.
- Желательная дата цветения.
- Условия проращивания.
- Климат региона.
