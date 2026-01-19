Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Правильные сроки посева петунии — секрет раннего цветения

Правильные сроки посева петунии — секрет раннего цветения

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 16:55
Когда сеять петунию на рассаду - оптимальные сроки, условия и советы
Рассада петуний. Фото: Pinterest

Правильно выбранные сроки посева определяют, когда петуния зацветет и насколько крепкой будет рассада. Ранние и поздние сорта имеют разные сроки развития, поэтому важно подбирать дату посева с учетом погоды и желаемой даты цветения.

Новини.LIVE объясняет, когда сеять петунию на рассаду и что влияет на сроки прорастания.

Реклама
Читайте также:

Когда сеять петунию на рассаду

Лучший период для высева петунии — с середины января до середины марта. Чем раньше производится посев, тем раньше растение зацветет. Ранние сорта начинают цвести примерно через 2 месяца после появления всходов, поздние — через 3 месяца.

  • Для цветения в апреле посев проводят в январе.
  • Для цветения в конце мая оптимальным является посев в середине марта.

Условия, необходимые для раннего посева

Ранние сроки посева нужны только тогда, когда есть дополнительное освещение. Петуния требует 7-8 часов света, иначе саженцы вытягиваются и ослабевают. Что обеспечить:

  • температура +23...+25°C;
  • много света или фитолампа;
  • легкий, рыхлый субстрат;
  • накрытие пленкой или крышкой на первые дни.

Когда сеять в открытый грунт

Посев в открытый грунт возможен только в конце мая, когда минует угроза ночных заморозков. Семена высевают поверхностно и накрывают агроволокном до появления всходов. Первые ростки появляются через неделю.

Что влияет на дату посева

  • Сорт (ранний/поздний).
  • Наличие дополнительного света.
  • Желательная дата цветения.
  • Условия проращивания.
  • Климат региона.

Мы уже писали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Ранее объясняли то, что посадить рядом с помидорами, чтобы улучшить их вкус и защитить растения на грядке.

Подробнее рассказывали о том, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.

советы рассада эффективные способы сорт петуния
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации