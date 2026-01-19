Видео
Хлорофитум погибает зимой — типичные ошибки ухода

Хлорофитум погибает зимой — типичные ошибки ухода

Дата публикации 19 января 2026 23:45
Уход за хлорофитумом зимой - освещение, полив, влажность и типичные ошибки
Хлорофитум в горшке. Фото: Gardener`s Path

Зимой хлорофитум часто увядает, бледнеет и замедляет рост из-за холода, сухого воздуха и недостатка света. В этот период растение особенно чувствительно к ошибкам в поливе и размещении и подает заметные сигналы дискомфорта.

Новини.LIVE рассказывает, как поддержать хлорофитум зимой и сохранить его декоративность.

Как ухаживать за хлорофитумом зимой

В холодный сезон рост хлорофитума замедляется, поэтому важно создать стабильные условия. Температура не должна опускаться ниже +10°C, а резкие перепады вредят растению. Зимой главное — не перелить почву и не ставить вазон в темный угол.

Основные правила зимнего ухода за растением:

  • Освещение: яркий рассеянный свет, восточное или западное окно.
  • Температура: стабильная комнатная, без сквозняков и холодных подоконников.
  • Полив: только после подсыхания почвы. Избыток воды — причина гнили.
  • Влажность: опрыскивание теплой водой, но без накопления в центре розетки.

Типичные ошибки, которые приводят к увяданию

Слишком большой горшок зимой замедляет развитие — растение направляет силы на корни. Чрезмерный полив вызывает пожелтение листьев, а сухой воздух — потемнение кончиков. Хлорофитум также плохо переносит близость радиаторов, сквозняки и холодные подоконники.

Как понять, что хлорофитуму плохо

  • Бледные листья — недостаток света.
  • Пожелтение — слишком много воды.
  • Сухие кончики — низкая влажность.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье хлорофитума даже в самый сложный зимний период.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
