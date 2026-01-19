Догляд за хлорофітумом взимку - освітлення, полив, вологість і типові помилки

Хлорофітум у горщику. Фото: Gardener`s Path

Взимку хлорофітум часто в’яне, блідне та уповільнює ріст через холод, сухе повітря та нестачу світла. У цей період рослина особливо чутлива до помилок у поливі та розміщенні й подає помітні сигнали дискомфорту.

Новини.LIVE розповідає, як підтримати хлорофітум узимку та зберегти його декоративність.

Як доглядати хлорофітум взимку

У холодний сезон ріст хлорофітуму сповільнюється, тож важливо створити стабільні умови. Температура не повинна опускатися нижче +10°C, а різкі перепади шкодять рослині. Узимку головне — не перезалити ґрунт і не ставити вазон у темний куток.

Основні правила зимового догляду:

Освітлення: яскраве розсіяне світло, східне або західне вікно.

Температура: стабільна кімнатна, без протягів і холодних підвіконь.

Полив: лише після підсихання ґрунту. Надлишок води — причина гнилі.

Вологість: обприскування теплою водою, але без накопичення в центрі розетки.

Типові помилки, які призводять до в’янення

Надто великий горщик узимку уповільнює розвиток — рослина спрямовує сили на корені. Надмірний полив викликає пожовтіння листя, а сухе повітря — потемніння кінчиків. Хлорофітум також погано переносить близькість радіаторів, протяги й холодні підвіконня.

Як зрозуміти, що хлорофітуму погано

Бліді листки — нестача світла.

Пожовтіння — забагато води.

Сухі кінчики — низька вологість.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти здоров’я хлорофітуму навіть у найскладніший зимовий період.

