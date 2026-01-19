Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Хлорофітум гине взимку — типові помилки догляду

Хлорофітум гине взимку — типові помилки догляду

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 23:45
Догляд за хлорофітумом взимку - освітлення, полив, вологість і типові помилки
Хлорофітум у горщику. Фото: Gardener`s Path

Взимку хлорофітум часто в’яне, блідне та уповільнює ріст через холод, сухе повітря та нестачу світла. У цей період рослина особливо чутлива до помилок у поливі та розміщенні й подає помітні сигнали дискомфорту.

Новини.LIVE розповідає, як підтримати хлорофітум узимку та зберегти його декоративність.

Реклама
Читайте також:

Як доглядати хлорофітум взимку

У холодний сезон ріст хлорофітуму сповільнюється, тож важливо створити стабільні умови. Температура не повинна опускатися нижче +10°C, а різкі перепади шкодять рослині. Узимку головне — не перезалити ґрунт і не ставити вазон у темний куток.

Основні правила зимового догляду:

  • Освітлення: яскраве розсіяне світло, східне або західне вікно.
  • Температура: стабільна кімнатна, без протягів і холодних підвіконь.
  • Полив: лише після підсихання ґрунту. Надлишок води — причина гнилі.
  • Вологість: обприскування теплою водою, але без накопичення в центрі розетки.

Типові помилки, які призводять до в’янення

Надто великий горщик узимку уповільнює розвиток — рослина спрямовує сили на корені. Надмірний полив викликає пожовтіння листя, а сухе повітря — потемніння кінчиків. Хлорофітум також погано переносить близькість радіаторів, протяги й холодні підвіконня.

Як зрозуміти, що хлорофітуму погано

  • Бліді листки — нестача світла.
  • Пожовтіння — забагато води.
  • Сухі кінчики — низька вологість.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти здоров’я хлорофітуму навіть у найскладніший зимовий період.

Ми пояснювали те, як прогрівати сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування.

Також розповідали про те, які контейнери небезпечні та як правильно їх підготувати перед посівом.

Раніше повідомлялося про те, як підживити фіалку взимку для стабільного цвітіння.

рослини зима догляд помилки полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації