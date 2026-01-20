Ошибки при пересадке орхидеи - почему растение не цветет после смены горшка

Сделаете это при пересадке — орхидея не зацветет
Неправильная пересадка орхидеи часто становится причиной того, что растение надолго перестает цвести или вообще останавливает рост. Даже незначительные ошибки с корнями, субстратом или горшком могут вызвать сильный стресс и загнивание.
Новини.LIVE рассказывает, каких ошибок при пересадке орхидеи стоит избегать, чтобы растение быстрее восстановилось.
Основные ошибки во время пересадки орхидеи
Чтобы не навредить растению, избегайте таких действий:
- пересадки во время активного цветения без крайней необходимости;
- резкого отрывания корней от стенок горшка;
- обрезания здоровых зеленых или серебристых корней;
- использования обычного грунта вместо специального субстрата;
- отсутствия дренажных отверстий в горшке;
- заглубления верхней части корневой шейки.
Как пересаживать орхидею правильно
Флористы советуют вынимать растение максимально осторожно, используя тупой предмет для отделения корней. Для пересадки подходит лишь воздухопроницаемый субстрат на основе коры, а горшок должен обеспечивать свободный доступ воздуха. После пересадки орхидею не стоит сразу поливать — это дает корням время адаптироваться и снижает риск загнивания.
Когда орхидею действительно нужно пересаживать
Пересадку проводят не по календарю, а по состоянию растения. Сигналами являются тесный горшок или разложенный субстрат, тогда как здоровые корни остаются твердыми и светлыми. Аккуратность и правильные условия помогают орхидее быстрее восстановиться и снова зацвести. При правильном уходе первые признаки роста могут появиться уже через несколько недель после пересадки.
