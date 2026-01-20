Ошибки при пересадке орхидеи - почему растение не цветет после смены горшка

Девушка пересаживает орхидею. Фото: Decorexpro

Неправильная пересадка орхидеи часто становится причиной того, что растение надолго перестает цвести или вообще останавливает рост. Даже незначительные ошибки с корнями, субстратом или горшком могут вызвать сильный стресс и загнивание.

Новини.LIVE рассказывает, каких ошибок при пересадке орхидеи стоит избегать, чтобы растение быстрее восстановилось.

Реклама

Читайте также:

Основные ошибки во время пересадки орхидеи

Чтобы не навредить растению, избегайте таких действий:

пересадки во время активного цветения без крайней необходимости;

резкого отрывания корней от стенок горшка;

обрезания здоровых зеленых или серебристых корней;

использования обычного грунта вместо специального субстрата;

отсутствия дренажных отверстий в горшке;

заглубления верхней части корневой шейки.

Как пересаживать орхидею правильно

Флористы советуют вынимать растение максимально осторожно, используя тупой предмет для отделения корней. Для пересадки подходит лишь воздухопроницаемый субстрат на основе коры, а горшок должен обеспечивать свободный доступ воздуха. После пересадки орхидею не стоит сразу поливать — это дает корням время адаптироваться и снижает риск загнивания.

Когда орхидею действительно нужно пересаживать

Пересадку проводят не по календарю, а по состоянию растения. Сигналами являются тесный горшок или разложенный субстрат, тогда как здоровые корни остаются твердыми и светлыми. Аккуратность и правильные условия помогают орхидее быстрее восстановиться и снова зацвести. При правильном уходе первые признаки роста могут появиться уже через несколько недель после пересадки.

Мы уже писали о том, каких растений избегать возле моркови, чтобы получить ровные и сочные корнеплоды.

Ранее объясняли то, когда сеять петунию на рассаду и что влияет на сроки прорастания.

Подробнее рассказывали о том, какие контейнеры опасны и как правильно их подготовить перед посевом.