Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадите это рядом с морковью — урожай уничтожится мгновенно

Посадите это рядом с морковью — урожай уничтожится мгновенно

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 21:48
Что нельзя сажать возле моркови - плохие соседи, конкуренты и опасные культуры
Урожай моркови в саду. Фото: Freepik

Многие огородники губят морковь еще на этапе посадки, размещая ее рядом с культурами, которые тормозят рост, высасывают питательные вещества или привлекают вредителей. Такие соседи способны испортить весь урожай.

Новини.LIVE объясняет, каких растений избегать возле моркови, чтобы получить ровные и сочные корнеплоды.

Реклама
Читайте также:

Плохие соседи для моркови

Морковь чувствительна к соседству на грядке: некоторые культуры замедляют ее рост, забирают питательные вещества или привлекают вредителей. Чтобы урожай не был мелким и хилым, важно знать, кого не стоит высаживать рядом.

Кого нельзя сажать возле моркови

  • Укроп. Выделяет вещества, подавляющие рост моркови.
  • Свекла. Конкурирует за питательные элементы и "забивает" корневую систему.
  • Редиска и редька. Забирают азот и быстро занимают пространство на грядке.
  • Капуста. Создает тень, от которой морковь теряет сладость и силу.
  • Картофель. Привлекает проволочника и нарушает структуру почвы.

Чем грозит неправильное соседство

  • Мелкие, деформированные или жесткие корнеплоды.
  • Замедление роста и недостаток питательных веществ.
  • Появление вредителей, повреждающих корневую систему.
  • Вытягивание моркови и потеря вкуса из-за недостатка света.

Лучшие соседи для моркови

Чтобы морковь росла сильная и сладкая, высаживайте ее возле:

  • лука и чеснока — отпугивают морковную муху;
  • салата и томатов — не конкурируют за питательные вещества;
  • фасоли и других бобовых — обогащают почву азотом.

Правильное соседство поможет получить ровную, сочную и здоровую морковь даже без сложного ухода.

Мы уже писали о том, как правильно создать приствольный круг и почему он критически важен для развития сада.

Ранее объясняли то, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.

Подробнее рассказывали о том, как прогревать севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование.

растения советы морковь огород сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации