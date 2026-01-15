Почему картофель вырастает мелким - основные причины и что делать для большого урожая

Из-за этих ошибок картофель всегда мелкий — проверьте себя
Картофель часто вырастает мелким не из-за погоды, а из-за типичных ошибок при выращивании. Неправильный уход, бедная почва или неудачные удобрения способны уменьшить урожай в несколько раз.
Новини.LIVE рассказывает, что именно мешает картофелю расти крупным и как избежать самых распространенных ошибок.
Неправильное чередование культур и плотная посадка
Картофель быстро истощает землю и притягивает вредителей, поэтому выращивание на одном и том же месте каждый год сильно уменьшает урожай. Если кусты посажены слишком густо, они конкурируют за питание и свет, из-за чего клубни формируются мелкими.
Совет: меняйте место посадки каждый год и оставляйте достаточное пространство между кустами, чтобы растения могли развиваться без конкуренции.
Недостаток влаги в период роста
Если клубни получают мало воды, они перестают увеличиваться. В засушливые годы картофель нужно дополнительно поливать, особенно во время формирования клубней. Из-за дефицита влаги растение направляет силы на выживание, а не на наращивание клубней, поэтому урожай получается мелким и неравномерным.
Болезни и вредители
Мелкие, деформированные клубни часто появляются из-за:
- проволочника;
- нематоды;
- тли;
- колорадского жука.
Следы гнили, отверстий или пятен указывают на инфекцию или вредителя. Важно своевременное применение инсектицидов.
Неподходящая почва
Несмотря на неприхотливость, картофель плохо растет на тяжелых, плотных почвах. Что делать:
- добавить перегной;
- рыхлить участок;
- обеспечить доступ воздуха к корням.
Недостаточная подкормка
Клубни нуждаются в питательных веществах. В течение сезона стоит 2-3 раза внести фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют корневую систему и увеличивают размер клубней. Без регулярной подкормки растение формирует слабые корни, а клубни остаются мелкими даже при хороших условиях выращивания.
Неправильное внесение удобрений
Самая распространенная ошибка — добавлять свежий навоз весной. Он:
- обжигает корни;
- стимулирует рост ботвы вместо клубней.
Навоз можно использовать только осенью, чтобы до весны он успел перегнить.
Низкокачественный или устаревший посадочный материал
Клубни старых сортов или неоновленные 3-4 года дают более слабый урожай. Также некоторые сорта не подходят к конкретному типу почвы и условиям выращивания. Ослабленный посадочный материал формирует меньше клубней, поэтому даже при правильном уходе картофель вырастает мелким.
