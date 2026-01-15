Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Из-за этих ошибок картофель всегда мелкий — проверьте себя

Из-за этих ошибок картофель всегда мелкий — проверьте себя

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 18:58
Почему картофель вырастает мелким - основные причины и что делать для большого урожая
Мужчина держит урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Картофель часто вырастает мелким не из-за погоды, а из-за типичных ошибок при выращивании. Неправильный уход, бедная почва или неудачные удобрения способны уменьшить урожай в несколько раз.

Новини.LIVE рассказывает, что именно мешает картофелю расти крупным и как избежать самых распространенных ошибок.

Реклама
Читайте также:

Неправильное чередование культур и плотная посадка

Картофель быстро истощает землю и притягивает вредителей, поэтому выращивание на одном и том же месте каждый год сильно уменьшает урожай. Если кусты посажены слишком густо, они конкурируют за питание и свет, из-за чего клубни формируются мелкими.

Совет: меняйте место посадки каждый год и оставляйте достаточное пространство между кустами, чтобы растения могли развиваться без конкуренции.

Недостаток влаги в период роста

Если клубни получают мало воды, они перестают увеличиваться. В засушливые годы картофель нужно дополнительно поливать, особенно во время формирования клубней. Из-за дефицита влаги растение направляет силы на выживание, а не на наращивание клубней, поэтому урожай получается мелким и неравномерным.

Болезни и вредители

Мелкие, деформированные клубни часто появляются из-за:

  • проволочника;
  • нематоды;
  • тли;
  • колорадского жука.

Следы гнили, отверстий или пятен указывают на инфекцию или вредителя. Важно своевременное применение инсектицидов.

Неподходящая почва

Несмотря на неприхотливость, картофель плохо растет на тяжелых, плотных почвах. Что делать:

  • добавить перегной;
  • рыхлить участок;
  • обеспечить доступ воздуха к корням.

Недостаточная подкормка

Клубни нуждаются в питательных веществах. В течение сезона стоит 2-3 раза внести фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют корневую систему и увеличивают размер клубней. Без регулярной подкормки растение формирует слабые корни, а клубни остаются мелкими даже при хороших условиях выращивания.

Неправильное внесение удобрений

Самая распространенная ошибка — добавлять свежий навоз весной. Он:

  • обжигает корни;
  • стимулирует рост ботвы вместо клубней.

Навоз можно использовать только осенью, чтобы до весны он успел перегнить.

Низкокачественный или устаревший посадочный материал

Клубни старых сортов или неоновленные 3-4 года дают более слабый урожай. Также некоторые сорта не подходят к конкретному типу почвы и условиям выращивания. Ослабленный посадочный материал формирует меньше клубней, поэтому даже при правильном уходе картофель вырастает мелким.

Мы уже рассказывали о том, какие натуральные средства дают лучший результат для молодой рассады.

Также ранее объясняли то, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.

Подробнее мы рассказывали о том, как работает севооборот и как правильно планировать посадки.

урожай советы огород картошка эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации