Почему картофель вырастает мелким - основные причины и что делать для большого урожая

Мужчина держит урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Картофель часто вырастает мелким не из-за погоды, а из-за типичных ошибок при выращивании. Неправильный уход, бедная почва или неудачные удобрения способны уменьшить урожай в несколько раз.

Новини.LIVE рассказывает, что именно мешает картофелю расти крупным и как избежать самых распространенных ошибок.

Реклама

Читайте также:

Неправильное чередование культур и плотная посадка

Картофель быстро истощает землю и притягивает вредителей, поэтому выращивание на одном и том же месте каждый год сильно уменьшает урожай. Если кусты посажены слишком густо, они конкурируют за питание и свет, из-за чего клубни формируются мелкими.

Совет: меняйте место посадки каждый год и оставляйте достаточное пространство между кустами, чтобы растения могли развиваться без конкуренции.

Недостаток влаги в период роста

Если клубни получают мало воды, они перестают увеличиваться. В засушливые годы картофель нужно дополнительно поливать, особенно во время формирования клубней. Из-за дефицита влаги растение направляет силы на выживание, а не на наращивание клубней, поэтому урожай получается мелким и неравномерным.

Болезни и вредители

Мелкие, деформированные клубни часто появляются из-за:

проволочника;

нематоды;

тли;

колорадского жука.

Следы гнили, отверстий или пятен указывают на инфекцию или вредителя. Важно своевременное применение инсектицидов.

Неподходящая почва

Несмотря на неприхотливость, картофель плохо растет на тяжелых, плотных почвах. Что делать:

добавить перегной;

рыхлить участок;

обеспечить доступ воздуха к корням.

Недостаточная подкормка

Клубни нуждаются в питательных веществах. В течение сезона стоит 2-3 раза внести фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют корневую систему и увеличивают размер клубней. Без регулярной подкормки растение формирует слабые корни, а клубни остаются мелкими даже при хороших условиях выращивания.

Неправильное внесение удобрений

Самая распространенная ошибка — добавлять свежий навоз весной. Он:

обжигает корни;

стимулирует рост ботвы вместо клубней.

Навоз можно использовать только осенью, чтобы до весны он успел перегнить.

Низкокачественный или устаревший посадочный материал

Клубни старых сортов или неоновленные 3-4 года дают более слабый урожай. Также некоторые сорта не подходят к конкретному типу почвы и условиям выращивания. Ослабленный посадочный материал формирует меньше клубней, поэтому даже при правильном уходе картофель вырастает мелким.

Мы уже рассказывали о том, какие натуральные средства дают лучший результат для молодой рассады.

Также ранее объясняли то, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.

Подробнее мы рассказывали о том, как работает севооборот и как правильно планировать посадки.