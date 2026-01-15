Чому картопля виростає дрібною - основні причини і що робити для великого врожаю

Чоловік тримає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Картопля часто виростає дрібною не через погоду, а через типові помилки під час вирощування. Неправильний догляд, бідний ґрунт або невдалі добрива здатні зменшити урожай у кілька разів.

Неправильне чергування культур і щільна посадка

Картопля швидко виснажує землю та притягує шкідників, тому вирощування на одному й тому ж місці щороку сильно зменшує врожай. Якщо кущі посаджені занадто густо, вони конкурують за живлення й світло, через що бульби формуються дрібними.

Порада: змінюйте місце посадки щороку та залишайте достатній простір між кущами, щоб рослини могли розвиватися без конкуренції.

Нестача вологи у період росту

Якщо бульби отримують мало води, вони перестають збільшуватися. У посушливі роки картоплю потрібно додатково поливати, особливо під час формування бульб. Через дефіцит вологи рослина спрямовує сили на виживання, а не на нарощування бульб, тому урожай виходить дрібним і нерівномірним.

Хвороби та шкідники

Дрібні, деформовані бульби часто з’являються через:

проволочника;

нематоду;

попелицю;

колорадського жука.

Сліди гнилі, отворів чи плям вказують на інфекцію або шкідника. Важливе своєчасне застосування інсектицидів.

Невідповідний ґрунт

Попри невибагливість, картопля погано росте на важких, щільних ґрунтах. Що робити:

додати перегній;

розпушувати ділянку;

забезпечити доступ повітря до коренів.

Недостатнє підживлення

Бульби потребують поживних речовин. Протягом сезону варто 2-3 рази внести фосфорно-калійні добрива, які зміцнюють кореневу систему та збільшують розмір бульб. Без регулярного підживлення рослина формує слабкі корені, а бульби залишаються дрібними навіть за хороших умов вирощування.

Неправильне внесення добрив

Найпоширеніша помилка — додавати свіжий гній навесні. Він:

обпалює коріння;

стимулює ріст ботви замість бульб.

Гній можна використовувати лише восени, щоб до весни він встиг перегнити.

Низькоякісний або застарілий посадковий матеріал

Бульби старих сортів або неоновлені 3-4 роки дають слабший урожай. Також деякі сорти не підходять до конкретного типу ґрунту й умов вирощування. Ослаблений посадковий матеріал формує менше бульб, тому навіть за правильного догляду картопля виростає дрібною.

