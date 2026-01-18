Що не можна садити біля моркви - погані сусіди, конкуренти та небезпечні культури

Врожай моркви в саду. Фото: Freepik

Багато городників гублять моркву ще на етапі посадки, розміщуючи її поруч із культурами, які гальмують ріст, висмоктують поживні речовини або приваблюють шкідників. Такі сусіди здатні зіпсувати весь урожай.

Новини.LIVE пояснює, яких рослин уникати біля моркви, щоб отримати рівні та соковиті коренеплоди.

Реклама

Читайте також:

Погані сусіди для моркви

Морква чутлива до сусідства на грядці: деякі культури сповільнюють її ріст, забирають поживні речовини або приваблюють шкідників. Щоб урожай не був дрібним і кволим, важливо знати, кого не варто висаджувати поруч.

Кого не можна садити біля моркви

Кріп. Виділяє речовини, що пригнічують ріст моркви.

Буряк. Конкурує за поживні елементи та "забиває" кореневу систему.

Редиска й редька. Забирають азот і швидко займають простір на грядці.

Капуста. Створює тінь, від якої морква втрачає солодкість і силу.

Картопля. Привертає дротяника та порушує структуру ґрунту.

Чим загрожує неправильне сусідство

Дрібні, деформовані або жорсткі коренеплоди.

Уповільнення росту та нестача поживних речовин.

Поява шкідників, що пошкоджують кореневу систему.

Витягування моркви та втрата смаку через нестачу світла.

Кращі сусіди для моркви

Щоби морква росла сильна й солодка, висаджуйте її біля:

цибулі та часнику — відлякують морквяну муху;

салату та томатів — не конкурують за поживні речовини;

квасолі та інших бобових — збагачують ґрунт азотом.

Правильне сусідство допоможе отримати рівну, соковиту й здорову моркву навіть без складного догляду.

Ми вже писали про те, як правильно створити пристовбурне коло та чому воно критично важливе для розвитку саду.

Раніше пояснювали те, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

Детальніше розповідали про те, як прогрівати сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування.