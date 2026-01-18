Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посадите це поруч із морквою — врожай знищиться миттєво

Посадите це поруч із морквою — врожай знищиться миттєво

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 21:48
Що не можна садити біля моркви - погані сусіди, конкуренти та небезпечні культури
Врожай моркви в саду. Фото: Freepik

Багато городників гублять моркву ще на етапі посадки, розміщуючи її поруч із культурами, які гальмують ріст, висмоктують поживні речовини або приваблюють шкідників. Такі сусіди здатні зіпсувати весь урожай.

Новини.LIVE пояснює, яких рослин уникати біля моркви, щоб отримати рівні та соковиті коренеплоди.

Реклама
Читайте також:

Погані сусіди для моркви

Морква чутлива до сусідства на грядці: деякі культури сповільнюють її ріст, забирають поживні речовини або приваблюють шкідників. Щоб урожай не був дрібним і кволим, важливо знати, кого не варто висаджувати поруч.

Кого не можна садити біля моркви

  • Кріп. Виділяє речовини, що пригнічують ріст моркви.
  • Буряк. Конкурує за поживні елементи та "забиває" кореневу систему.
  • Редиска й редька. Забирають азот і швидко займають простір на грядці.
  • Капуста. Створює тінь, від якої морква втрачає солодкість і силу.
  • Картопля. Привертає дротяника та порушує структуру ґрунту.

Чим загрожує неправильне сусідство

  • Дрібні, деформовані або жорсткі коренеплоди.
  • Уповільнення росту та нестача поживних речовин.
  • Поява шкідників, що пошкоджують кореневу систему.
  • Витягування моркви та втрата смаку через нестачу світла.

Кращі сусіди для моркви

Щоби морква росла сильна й солодка, висаджуйте її біля:

  • цибулі та часнику — відлякують морквяну муху;
  • салату та томатів — не конкурують за поживні речовини;
  • квасолі та інших бобових — збагачують ґрунт азотом.

Правильне сусідство допоможе отримати рівну, соковиту й здорову моркву навіть без складного догляду.

Ми вже писали про те, як правильно створити пристовбурне коло та чому воно критично важливе для розвитку саду.

Раніше пояснювали те, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

Детальніше розповідали про те, як прогрівати сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування.

рослини поради морква город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації