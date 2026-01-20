Помилки під час пересадки орхідеї - чому рослина не цвіте після зміни горщика

Дівчина пересаджує орхідею. Фото: Decorexpro

Неправильна пересадка орхідеї часто стає причиною того, що рослина надовго перестає цвісти або взагалі зупиняє ріст. Навіть незначні помилки з корінням, субстратом чи горщиком можуть викликати сильний стрес і загнивання.

Новини.LIVE розповідає, яких помилок під час пересадки орхідеї варто уникати, щоб рослина швидше відновилася.

Основні помилки під час пересадки орхідеї

Щоб не нашкодити рослині, уникайте таких дій:

пересадки під час активного цвітіння без нагальної потреби;

різкого відривання коріння від стінок горщика;

обрізання здорового зеленого або сріблястого коріння;

використання звичайного ґрунту замість спеціального субстрату;

відсутності дренажних отворів у горщику;

заглиблення верхньої частини кореневої шийки.

Як пересаджувати орхідею правильно

Флористи радять виймати рослину максимально обережно, використовуючи тупий предмет для відокремлення коріння. Для пересадки підходить лише повітропроникний субстрат на основі кори, а горщик має забезпечувати вільний доступ повітря. Після пересадки орхідею не варто одразу поливати — це дає корінню час адаптуватися та знижує ризик загнивання.

Коли орхідею справді потрібно пересаджувати

Пересадку проводять не за календарем, а за станом рослини. Сигналами є тісний горщик або розкладений субстрат, тоді як здорове коріння залишається твердим і світлим. Акуратність і правильні умови допомагають орхідеї швидше відновитися та знову зацвісти. За правильного догляду перші ознаки росту можуть з’явитися вже за кілька тижнів після пересадки.

