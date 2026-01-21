Чому петунія не сходить з насіння - основні помилки під час посіву та догляду

Сіяти так небезпечно — петунія не проросте через ці помилки
Петунія часто не проростає не через погане насіння, а через типові помилки під час посіву та догляду. У цьому випадку важливо дотримуватися правильних умов, щоб сходи були сильними й рівномірними.
Новини.LIVE розповідає, які помилки заважають отримати дружні та міцні сходи петунії.
Занадто глибоке загортання насіння
- Насіння петунії дрібне і потребує світла.
- Присипання землею блокує проростання.
Правильно: розкласти по поверхні зволоженого субстрату і злегка притиснути.
Неправильний рівень вологості
- Пересушування вбиває насіння.
- Надлишок води провокує загнивання.
Оптимально: обприскування та прозоре укриття для стабільної вологості.
Невідповідна температура
- Для проростання потрібно +22…+25 °C.
- Холод або різкі перепади затримують розвиток або зупиняють його повністю.
Важкий або кислий ґрунт
- Потрібна легка, пухка суміш для розсади квітів.
- Щільний субстрат блокує повітря і погіршує схожість.
Прострочене насіння
- Старе або неправильно зберігане насіння сходить набагато гірше.
- Краще обирати свіже — від надійних виробників.
Брак освітлення після появи сходів
- Сіянці петунії витягуються і гинуть без світла.
- Потрібна досвітка, особливо на ранніх етапах.
