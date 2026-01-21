Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Сіяти так небезпечно — петунія не проросте через ці помилки

Сіяти так небезпечно — петунія не проросте через ці помилки

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:36
Чому петунія не сходить з насіння - основні помилки під час посіву та догляду
Людина садить петунії на розсаду. Фото: Gardener`s Path

Петунія часто не проростає не через погане насіння, а через типові помилки під час посіву та догляду. У цьому випадку важливо дотримуватися правильних умов, щоб сходи були сильними й рівномірними.

Новини.LIVE розповідає, які помилки заважають отримати дружні та міцні сходи петунії.

Реклама
Читайте також:

Занадто глибоке загортання насіння

  • Насіння петунії дрібне і потребує світла.
  • Присипання землею блокує проростання.

Правильно: розкласти по поверхні зволоженого субстрату і злегка притиснути.

Неправильний рівень вологості

  • Пересушування вбиває насіння.
  • Надлишок води провокує загнивання.

Оптимально: обприскування та прозоре укриття для стабільної вологості.

Невідповідна температура

  • Для проростання потрібно +22…+25 °C.
  • Холод або різкі перепади затримують розвиток або зупиняють його повністю.

Важкий або кислий ґрунт

  • Потрібна легка, пухка суміш для розсади квітів.
  • Щільний субстрат блокує повітря і погіршує схожість.

Прострочене насіння

  • Старе або неправильно зберігане насіння сходить набагато гірше.
  • Краще обирати свіже — від надійних виробників.

Брак освітлення після появи сходів

  • Сіянці петунії витягуються і гинуть без світла.
  • Потрібна досвітка, особливо на ранніх етапах.

Ми вже писали про те, що таке агроволокно, як воно працює та чому стало незамінним у садівництві.

Раніше пояснювали те, коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році та як правильно підготувати рослини до висадки.

Детальніше розповідали про те, яких помилок під час пересадки орхідеї варто уникати, щоб рослина швидше відновилася.

поради посів розсада ефективні способи догляд помилки насіння петунія
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації