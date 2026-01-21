Чому петунія не сходить з насіння - основні помилки під час посіву та догляду

Людина садить петунії на розсаду. Фото: Gardener`s Path

Петунія часто не проростає не через погане насіння, а через типові помилки під час посіву та догляду. У цьому випадку важливо дотримуватися правильних умов, щоб сходи були сильними й рівномірними.

Новини.LIVE розповідає, які помилки заважають отримати дружні та міцні сходи петунії.

Реклама

Читайте також:

Занадто глибоке загортання насіння

Насіння петунії дрібне і потребує світла.

Присипання землею блокує проростання.

Правильно: розкласти по поверхні зволоженого субстрату і злегка притиснути.

Неправильний рівень вологості

Пересушування вбиває насіння.

Надлишок води провокує загнивання.

Оптимально: обприскування та прозоре укриття для стабільної вологості.

Невідповідна температура

Для проростання потрібно +22…+25 °C.

Холод або різкі перепади затримують розвиток або зупиняють його повністю.

Важкий або кислий ґрунт

Потрібна легка, пухка суміш для розсади квітів.

Щільний субстрат блокує повітря і погіршує схожість.

Прострочене насіння

Старе або неправильно зберігане насіння сходить набагато гірше.

Краще обирати свіже — від надійних виробників.

Брак освітлення після появи сходів

Сіянці петунії витягуються і гинуть без світла.

Потрібна досвітка, особливо на ранніх етапах.

Ми вже писали про те, що таке агроволокно, як воно працює та чому стало незамінним у садівництві.

Раніше пояснювали те, коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році та як правильно підготувати рослини до висадки.

Детальніше розповідали про те, яких помилок під час пересадки орхідеї варто уникати, щоб рослина швидше відновилася.