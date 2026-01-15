Как избавиться от мошек на рассаде - что добавить в воду, чтобы уничтожить личинки и спасти корни

Человек ухаживает за рассадой. Фото: Freepik

Когда над рассадой появляются черные мошки, это означает, что личинки уже уничтожают корни и растение может упасть через несколько дней. Своевременная обработка простым раствором мгновенно останавливает проблему и возвращает рассаде силу.

Новини.LIVE рассказывает, что добавить в воду, чтобы уничтожить личинок и быстро восстановить корневую систему.

Почему мошки опасны для рассады

Мошки над почвой — лишь верхушка проблемы. Настоящий вред наносят личинки грибных комариков, которые живут в сыром субстрате. Они:

подгрызают молодые корешки;

замедляют рост рассады;

вызывают увядание и падение растений.

Основная причина появления — чрезмерный полив и застой влаги.

Что добавить в воду, чтобы уничтожить личинки

Огородники советуют использовать перекись водорода — простое средство, которое есть в каждой аптечке. Она:

обеззараживает почву;

насыщает землю кислородом;

разрушает среду, в которой выживают личинки;

стимулирует корнеобразование.

Как применять:

1 столовая ложка перекиси на 1 литр воды;

полить почву по краю горшка;

повторить через 3-5 дней, если нужно.

Как предотвратить повторное появление мошек

Чтобы мошки не вернулись, важно устранить условия, в которых они размножаются:

давать верхнему слою земли полностью подсыхать;

обеспечить циркуляцию воздуха;

избегать частых "маленьких" поливов;

убрать органические остатки с поверхности почвы;

не ставить горшки над батареей.

Мошки не селятся там, где суше, светлее и прохладнее.

Когда первая мушка — это сигнал действовать

Одиночная черная мушка — это предупреждение, что под поверхностью уже есть яйца или личинки. Именно в этот момент важно начать лечение, изменить режим полива и проверить состояние почвы. Здоровый, легкий субстрат и правильный уход полностью останавливают проблему.

