Главная Дом и огород Мошки уничтожают рассаду за 3 дня — этот раствор спасает все

Мошки уничтожают рассаду за 3 дня — этот раствор спасает все

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 23:39
Как избавиться от мошек на рассаде - что добавить в воду, чтобы уничтожить личинки и спасти корни
Человек ухаживает за рассадой. Фото: Freepik

Когда над рассадой появляются черные мошки, это означает, что личинки уже уничтожают корни и растение может упасть через несколько дней. Своевременная обработка простым раствором мгновенно останавливает проблему и возвращает рассаде силу.

Новини.LIVE рассказывает, что добавить в воду, чтобы уничтожить личинок и быстро восстановить корневую систему.

Читайте также:

Почему мошки опасны для рассады

Мошки над почвой — лишь верхушка проблемы. Настоящий вред наносят личинки грибных комариков, которые живут в сыром субстрате. Они:

  • подгрызают молодые корешки;
  • замедляют рост рассады;
  • вызывают увядание и падение растений.

Основная причина появления — чрезмерный полив и застой влаги.

Что добавить в воду, чтобы уничтожить личинки

Огородники советуют использовать перекись водорода — простое средство, которое есть в каждой аптечке. Она:

  • обеззараживает почву;
  • насыщает землю кислородом;
  • разрушает среду, в которой выживают личинки;
  • стимулирует корнеобразование.

Как применять:

  • 1 столовая ложка перекиси на 1 литр воды;
  • полить почву по краю горшка;
  • повторить через 3-5 дней, если нужно.

Как предотвратить повторное появление мошек

Чтобы мошки не вернулись, важно устранить условия, в которых они размножаются:

  • давать верхнему слою земли полностью подсыхать;
  • обеспечить циркуляцию воздуха;
  • избегать частых "маленьких" поливов;
  • убрать органические остатки с поверхности почвы;
  • не ставить горшки над батареей.

Мошки не селятся там, где суше, светлее и прохладнее.

Когда первая мушка — это сигнал действовать

Одиночная черная мушка — это предупреждение, что под поверхностью уже есть яйца или личинки. Именно в этот момент важно начать лечение, изменить режим полива и проверить состояние почвы. Здоровый, легкий субстрат и правильный уход полностью останавливают проблему.

Мы объясняли то, как приготовить эффективную подкормку всего из трех стаканов и воды из-под крана.

Также рассказывали о том, как активировать замерзший компост и что добавить для быстрого запуска.

Ранее сообщалось о том, как правильно подготовить семена из замороженной малины и высеять их.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
