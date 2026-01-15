Як позбутися мошок на розсаді - що додати у воду, щоб знищити личинки і врятувати корені

Мошки знищують розсаду за 3 дні — цей розчин рятує все
Коли над розсадою з’являються чорні мошки, це означає, що личинки вже нищать корені й рослина може впасти за кілька днів. Вчасна обробка простим розчином миттєво зупиняє проблему та повертає розсаді силу.
Чому мошки небезпечні для розсади
Мошки над ґрунтом — лише верхівка проблеми. Справжню шкоду завдають личинки грибних комариків, які живуть у сирому субстраті. Вони:
- підгризають молоді корінці;
- уповільнюють ріст розсади;
- викликають в’янення та падіння рослин.
Основна причина появи — надмірний полив і застій вологи.
Що додати у воду, щоб знищити личинки
Городники радять використовувати перекис водню — простий засіб, який є в кожній аптечці. Він:
- знезаражує ґрунт;
- насичує землю киснем;
- руйнує середовище, у якому виживають личинки;
- стимулює коренеутворення.
Як застосовувати:
- 1 столова ложка перекису на 1 літр води;
- полити ґрунт по краю горщика;
- повторити через 3-5 днів, якщо потрібно.
Як запобігти повторній появі мошок
Щоб мошки не повернулися, важливо усунути умови, в яких вони розмножуються:
- давати верхньому шару землі повністю підсихати;
- забезпечити циркуляцію повітря;
- уникати частих "маленьких" поливів;
- прибрати органічні залишки з поверхні ґрунту;
- не ставити горщики над батареєю.
Мошки не селяться там, де сухіше, світліше й прохолодніше.
Коли перша мушка — це сигнал діяти
Поодинока чорна мушка — це попередження, що під поверхнею вже є яйця або личинки. Саме в цей момент важливо почати лікування, змінити режим поливу й перевірити стан ґрунту. Здоровий, легкий субстрат і правильний догляд повністю зупиняють проблему.
