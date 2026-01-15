Як позбутися мошок на розсаді - що додати у воду, щоб знищити личинки і врятувати корені

Людина доглядає розсаду. Фото: Freepik

Коли над розсадою з’являються чорні мошки, це означає, що личинки вже нищать корені й рослина може впасти за кілька днів. Вчасна обробка простим розчином миттєво зупиняє проблему та повертає розсаді силу.

Новини.LIVE розповідає, що додати у воду, щоб знищити личинок і швидко відновити кореневу систему.

Чому мошки небезпечні для розсади

Мошки над ґрунтом — лише верхівка проблеми. Справжню шкоду завдають личинки грибних комариків, які живуть у сирому субстраті. Вони:

підгризають молоді корінці;

уповільнюють ріст розсади;

викликають в’янення та падіння рослин.

Основна причина появи — надмірний полив і застій вологи.

Що додати у воду, щоб знищити личинки

Городники радять використовувати перекис водню — простий засіб, який є в кожній аптечці. Він:

знезаражує ґрунт;

насичує землю киснем;

руйнує середовище, у якому виживають личинки;

стимулює коренеутворення.

Як застосовувати:

1 столова ложка перекису на 1 літр води;

полити ґрунт по краю горщика;

повторити через 3-5 днів, якщо потрібно.

Як запобігти повторній появі мошок

Щоб мошки не повернулися, важливо усунути умови, в яких вони розмножуються:

давати верхньому шару землі повністю підсихати;

забезпечити циркуляцію повітря;

уникати частих "маленьких" поливів;

прибрати органічні залишки з поверхні ґрунту;

не ставити горщики над батареєю.

Мошки не селяться там, де сухіше, світліше й прохолодніше.

Коли перша мушка — це сигнал діяти

Поодинока чорна мушка — це попередження, що під поверхнею вже є яйця або личинки. Саме в цей момент важливо почати лікування, змінити режим поливу й перевірити стан ґрунту. Здоровий, легкий субстрат і правильний догляд повністю зупиняють проблему.

