Головна Дім та город Мошки знищують розсаду за 3 дні — цей розчин рятує все

Мошки знищують розсаду за 3 дні — цей розчин рятує все

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 23:39
Як позбутися мошок на розсаді - що додати у воду, щоб знищити личинки і врятувати корені
Людина доглядає розсаду. Фото: Freepik

Коли над розсадою з’являються чорні мошки, це означає, що личинки вже нищать корені й рослина може впасти за кілька днів. Вчасна обробка простим розчином миттєво зупиняє проблему та повертає розсаді силу.

Новини.LIVE розповідає, що додати у воду, щоб знищити личинок і швидко відновити кореневу систему.

Читайте також:

Чому мошки небезпечні для розсади

Мошки над ґрунтом — лише верхівка проблеми. Справжню шкоду завдають личинки грибних комариків, які живуть у сирому субстраті. Вони:

  • підгризають молоді корінці;
  • уповільнюють ріст розсади;
  • викликають в’янення та падіння рослин.

Основна причина появи — надмірний полив і застій вологи.

Що додати у воду, щоб знищити личинки

Городники радять використовувати перекис водню — простий засіб, який є в кожній аптечці. Він:

  • знезаражує ґрунт;
  • насичує землю киснем;
  • руйнує середовище, у якому виживають личинки;
  • стимулює коренеутворення.

Як застосовувати:

  • 1 столова ложка перекису на 1 літр води;
  • полити ґрунт по краю горщика;
  • повторити через 3-5 днів, якщо потрібно.

Як запобігти повторній появі мошок

Щоб мошки не повернулися, важливо усунути умови, в яких вони розмножуються:

  • давати верхньому шару землі повністю підсихати;
  • забезпечити циркуляцію повітря;
  • уникати частих "маленьких" поливів;
  • прибрати органічні залишки з поверхні ґрунту;
  • не ставити горщики над батареєю.

Мошки не селяться там, де сухіше, світліше й прохолодніше.

Коли перша мушка — це сигнал діяти

Поодинока чорна мушка — це попередження, що під поверхнею вже є яйця або личинки. Саме в цей момент важливо почати лікування, змінити режим поливу й перевірити стан ґрунту. Здоровий, легкий субстрат і правильний догляд повністю зупиняють проблему.

Ми пояснювали те, як приготувати ефективне підживлення всього з трьох склянок і води з-під крана.

Також розповідали про те, як активувати замерзлий компост і що додати для швидкого запуску.

Раніше повідомлялося про те, як правильно підготувати насіння з замороженої малини та висіяти його.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
