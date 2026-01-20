Видео
Україна
Один простой прием — и свекла всходит почти вся

Один простой прием — и свекла всходит почти вся

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 19:04
Как прорастить семена свеклы перед посевом - эффективный способ
Человек сажает семена свеклы. Фото: Decorexpro

Проращивание свеклы перед посевом значительно повышает всхожесть и помогает получить сильные растения. Простой метод с ватой, ромашкой и натуральной подкормкой дает стабильный результат без химии.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно прорастить семена свеклы и чем их поливать, чтобы корнеплоды выросли большими и здоровыми.

Читайте также:

Как прорастить свеклу на вате

Для подготовки семян понадобится:

  • кусочек ваты или ватный диск;
  • слабый настой ромашки;
  • пленка и теплое место.

Вату увлажняют охлажденным ромашковым чаем, раскладывают семена свеклы и накрывают пленкой. Поверхность регулярно опрыскивают, не допуская пересыхания.

Почему именно ромашка

Ромашка обладает природными антисептическими свойствами. Она:

  • ускоряет прорастание;
  • уменьшает риск грибковых болезней;
  • укрепляет будущие всходы.

Первые ростки обычно появляются уже через 7-10 дней.

Натуральная подкормка из шелухи

Для роста свеклы используют настой луковой шелухи. Его готовят из горячей воды и настаивают около двух часов. Таким раствором поливают растения раз в 10 дней — это стимулирует развитие корнеплодов и укрепляет всходы.

Посадка в грунт

Пророщенные семена высаживают в нейтральный или слабощелочной грунт на глубину 2,5-3 см. Соблюдение этого способа помогает получить дружные всходы и сформировать крупные корнеплоды без лишних потерь.

Мы уже рассказывали о том, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.

Также ранее объясняли то, что посадить рядом с помидорами, чтобы улучшить их вкус и защитить растения на грядке.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно сеять цветы в январе по лунному календарю.

советы огород сад посев эффективные способы свекла семена
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
