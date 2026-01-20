Как прорастить семена свеклы перед посевом - эффективный способ

Один простой прием — и свекла всходит почти вся
Проращивание свеклы перед посевом значительно повышает всхожесть и помогает получить сильные растения. Простой метод с ватой, ромашкой и натуральной подкормкой дает стабильный результат без химии.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно прорастить семена свеклы и чем их поливать, чтобы корнеплоды выросли большими и здоровыми.
Как прорастить свеклу на вате
Для подготовки семян понадобится:
- кусочек ваты или ватный диск;
- слабый настой ромашки;
- пленка и теплое место.
Вату увлажняют охлажденным ромашковым чаем, раскладывают семена свеклы и накрывают пленкой. Поверхность регулярно опрыскивают, не допуская пересыхания.
Почему именно ромашка
Ромашка обладает природными антисептическими свойствами. Она:
- ускоряет прорастание;
- уменьшает риск грибковых болезней;
- укрепляет будущие всходы.
Первые ростки обычно появляются уже через 7-10 дней.
Натуральная подкормка из шелухи
Для роста свеклы используют настой луковой шелухи. Его готовят из горячей воды и настаивают около двух часов. Таким раствором поливают растения раз в 10 дней — это стимулирует развитие корнеплодов и укрепляет всходы.
Посадка в грунт
Пророщенные семена высаживают в нейтральный или слабощелочной грунт на глубину 2,5-3 см. Соблюдение этого способа помогает получить дружные всходы и сформировать крупные корнеплоды без лишних потерь.
