Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Один простий прийом — і буряк сходить майже весь

Один простий прийом — і буряк сходить майже весь

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 19:04
Як проростити насіння буряка перед посівом - ефективний спосіб
Людина садить насіння буряків. Фото: Decorexpro

Пророщування буряка перед посівом значно підвищує схожість і допомагає отримати сильні рослини. Простий метод із ватою, ромашкою та натуральним підживленням дає стабільний результат без хімії.

Новини.LIVE розповідає, як правильно проростити насіння буряка та чим його поливати, щоб коренеплоди виросли великими й здоровими.

Реклама
Читайте також:

Як проростити буряк на ваті

Для підготовки насіння знадобиться:

  • шматочок вати або ватний диск;
  • слабкий настій ромашки;
  • плівка та тепле місце.

Вату зволожують охолодженим ромашковим чаєм, розкладають насіння буряка й накривають плівкою. Поверхню регулярно обприскують, не допускаючи пересихання.

Чому саме ромашка

Ромашка має природні антисептичні властивості. Вона:

  • прискорює проростання;
  • зменшує ризик грибкових хвороб;
  • зміцнює майбутні сходи.

Перші паростки зазвичай з’являються вже через 7-10 днів.

Натуральне підживлення з лушпиння

Для росту буряка використовують настій лушпиння цибулі. Його готують із гарячої води та настоюють близько двох годин. Таким розчином поливають рослини раз на 10 днів — це стимулює розвиток коренеплодів і зміцнює сходи.

Посадка у ґрунт

Пророщене насіння висаджують у нейтральний або слабколужний ґрунт на глибину 2,5-3 см. Дотримання цього способу допомагає отримати дружні сходи й сформувати великі коренеплоди без зайвих втрат.

Ми вже розповідали про те, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

Також раніше пояснювали те, що посадити поруч із помідорами, щоб покращити їхній смак і захистити рослини на грядці.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно сіяти квіти у січні за місячним календарем.

поради город сад посів ефективні способи буряк насіння
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації