Як проростити насіння буряка перед посівом - ефективний спосіб

Людина садить насіння буряків. Фото: Decorexpro

Пророщування буряка перед посівом значно підвищує схожість і допомагає отримати сильні рослини. Простий метод із ватою, ромашкою та натуральним підживленням дає стабільний результат без хімії.

Новини.LIVE розповідає, як правильно проростити насіння буряка та чим його поливати, щоб коренеплоди виросли великими й здоровими.

Реклама

Читайте також:

Як проростити буряк на ваті

Для підготовки насіння знадобиться:

шматочок вати або ватний диск;

слабкий настій ромашки;

плівка та тепле місце.

Вату зволожують охолодженим ромашковим чаєм, розкладають насіння буряка й накривають плівкою. Поверхню регулярно обприскують, не допускаючи пересихання.

Чому саме ромашка

Ромашка має природні антисептичні властивості. Вона:

прискорює проростання;

зменшує ризик грибкових хвороб;

зміцнює майбутні сходи.

Перші паростки зазвичай з’являються вже через 7-10 днів.

Натуральне підживлення з лушпиння

Для росту буряка використовують настій лушпиння цибулі. Його готують із гарячої води та настоюють близько двох годин. Таким розчином поливають рослини раз на 10 днів — це стимулює розвиток коренеплодів і зміцнює сходи.

Посадка у ґрунт

Пророщене насіння висаджують у нейтральний або слабколужний ґрунт на глибину 2,5-3 см. Дотримання цього способу допомагає отримати дружні сходи й сформувати великі коренеплоди без зайвих втрат.

Ми вже розповідали про те, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

Також раніше пояснювали те, що посадити поруч із помідорами, щоб покращити їхній смак і захистити рослини на грядці.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно сіяти квіти у січні за місячним календарем.