Як прискорити сходи розсади - замочування насіння перед посівом

Щоб прискорити проростання насіння та отримати міцну розсаду, достатньо простого домашнього розчину. Його готують перед посівом і використовують для замочування насіння різних культур.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати насіння до посіву для швидких і дружних сходів.

Що додати у воду для швидкого проростання

Для замочування насіння використовують доступні інгредієнти, які діють комплексно:

деревна зола — збагачує мінералами та стимулює розвиток коренів;

харчова сода — пом’якшує оболонку насіння та знезаражує;

кориця або імбир — природний антисептик і м’який стимулятор росту.

Усі компоненти додають у теплу воду та добре розмішують.

Як правильно замочувати насіння

Розчин залишають настоятися 10-15 хвилин, після чого в нього опускають насіння. Тривалість замочування залежить від культури:

6-8 годин — томати, огірки, кабачки;

10-12 годин — перець, баклажани;

12-18 годин — морква, кріп, петрушка.

Після процедури насіння висівають у вологий ґрунт без промивання.

Чому цей метод працює

Замочування насіння перед посівом:

прискорює появу сходів;

підвищує схожість навіть старого насіння;

зменшує ризик грибкових хвороб;

допомагає отримати рівну й міцну розсаду.

Такий спосіб підготовки насіння особливо корисний на початку сезону.

