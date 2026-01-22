Відео
Головна Дім та город Не чекайте тижнями — як прискорити сходи розсади

Не чекайте тижнями — як прискорити сходи розсади

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 01:18
Як прискорити сходи розсади - замочування насіння перед посівом
Розсада у стаканчиках. Фото: Freepik

Щоб прискорити проростання насіння та отримати міцну розсаду, достатньо простого домашнього розчину. Його готують перед посівом і використовують для замочування насіння різних культур.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати насіння до посіву для швидких і дружних сходів.

Читайте також:

Що додати у воду для швидкого проростання

Для замочування насіння використовують доступні інгредієнти, які діють комплексно:

  • деревна зола — збагачує мінералами та стимулює розвиток коренів;
  • харчова сода — пом’якшує оболонку насіння та знезаражує;
  • кориця або імбир — природний антисептик і м’який стимулятор росту.

Усі компоненти додають у теплу воду та добре розмішують.

Як правильно замочувати насіння

Розчин залишають настоятися 10-15 хвилин, після чого в нього опускають насіння. Тривалість замочування залежить від культури:

  • 6-8 годин — томати, огірки, кабачки;
  • 10-12 годин — перець, баклажани;
  • 12-18 годин — морква, кріп, петрушка.

Після процедури насіння висівають у вологий ґрунт без промивання.

Чому цей метод працює

Замочування насіння перед посівом:

  • прискорює появу сходів;
  • підвищує схожість навіть старого насіння;
  • зменшує ризик грибкових хвороб;
  • допомагає отримати рівну й міцну розсаду.

Такий спосіб підготовки насіння особливо корисний на початку сезону.

Ми вже писали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Раніше пояснювали те, які помилки заважають отримати дружні та міцні сходи петунії.

Детальніше розповідали про те, як правильно проростити насіння буряка та чим його поливати.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
