Які добрива потрібні цибулі, щоб виросла великою та соковитою — поради дачникам

Цибуля виросте великою та соковитою — як та чим слід підживлювати
Цибуля не примхлива рослина й здатна дати врожай навіть за мінімального догляду. Проте, якщо докласти трохи зусиль та вчасно підживити культуру, результат може перевершити будь-які очікування.
Новини.LIVE ділиться з вами секретами, як виростити смачну, соковиту та велику цибулю.
Як підготувати грядки для посадки цибулі
Для вирощування цибулі потрібен пухкий, легкий та родючий ґрунт. Особливу увагу варто приділити кислотності, вона має бути нейтральною pH 6.5-7.5. Кислий ґрунт може нашкодити посівам і зіпсувати врожай.
Обирайте сонячні ділянки без затінку. Також цибуля страшно не любить бур'яни, тому необхідне регулярне прополювання.
Підживлення для цибулі — чим, як і коли
На бідних ґрунтах цибулю слід підживлювати двічі. Першу підгодівлю проводять через два тижні після появи сходів. Рецепт класичного розчину:
- 10 л води;
- 20 г аміачної селітри;
- 25 г суперфосфату;
- 20 г сульфату калію.
Якщо ви віддаєте перевагу органіці, аміачну селітру можна замінити настоєм коров'ячого гною (1:6) або пташиного посліду (1:18). В обох випадках додайте:
- 20 г суперфосфату;
- 15 г сульфату калію.
Одного відра готового розчину вистачає для підживлення цибулин на площі близько 3 м².
Друге підживлення проводять, коли починають формуватися цибулини. На цьому етапі рослині потрібні калій і фосфор, які покращують якість цибулин і збільшують їх лежкість при зберіганні. Розчин для підживлення:
- 10 л води;
- 30 г суперфосфату;
- 25 г сульфату калію.
Альтернативою може бути просіяна деревна зола, 250 г замість 25 г сульфату калію.
За три тижні до збирання врожаю будь-які підживлення та поливи слід припинити. У цей час цибулини дозрівають остаточно, формуючи щільну луску та соковиту серцевину.
Також ділимося іншими корисними порадами з вирощування овочів
Як захистити грядки часнику та цибулі від цибулевої мухи.
Який сорт цибулі-сіянки обрати у 2026 році, щоб отримати здорові та великі цибулини, які довго зберігатимуться.
Який простий метод допоможе проростити насіння огірків вдвічі швидше.
Читайте Новини.LIVE!