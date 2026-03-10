Відео
Головна Дім та город Цибуля виросте великою та соковитою — як та чим слід підживлювати

Цибуля виросте великою та соковитою — як та чим слід підживлювати

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 21:21
Які добрива потрібні цибулі, щоб виросла великою та соковитою — поради дачникам
Підживлення цибулі для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Цибуля не примхлива рослина й здатна дати врожай навіть за мінімального догляду. Проте, якщо докласти трохи зусиль та вчасно підживити культуру, результат може перевершити будь-які очікування.

Новини.LIVE ділиться з вами секретами, як виростити смачну, соковиту та велику цибулю. 

Читайте також:

Як підготувати грядки для посадки цибулі

Для вирощування цибулі потрібен пухкий, легкий та родючий ґрунт. Особливу увагу варто приділити кислотності, вона має бути нейтральною pH 6.5-7.5. Кислий ґрунт може нашкодити посівам і зіпсувати врожай. 

Обирайте сонячні ділянки без затінку. Також цибуля страшно не любить бур'яни, тому необхідне регулярне прополювання. 

Підживлення для цибулі — чим, як і коли 

На бідних ґрунтах цибулю слід підживлювати двічі. Першу підгодівлю проводять через два тижні після появи сходів. Рецепт класичного розчину:

  • 10 л води;
  • 20 г аміачної селітри;
  • 25 г суперфосфату;
  • 20 г сульфату калію.

Якщо ви віддаєте перевагу органіці, аміачну селітру можна замінити настоєм коров'ячого гною (1:6) або пташиного посліду (1:18). В обох випадках додайте:

  • 20 г суперфосфату;
  • 15 г сульфату калію.

Одного відра готового розчину вистачає для підживлення цибулин на площі близько 3 м².

Друге підживлення проводять, коли починають формуватися цибулини. На цьому етапі рослині потрібні калій і фосфор, які покращують якість цибулин і збільшують їх лежкість при зберіганні. Розчин для підживлення:

  • 10 л води;
  • 30 г суперфосфату;
  • 25 г сульфату калію.

Альтернативою може бути просіяна деревна зола, 250 г замість 25 г сульфату калію.

За три тижні до збирання врожаю будь-які підживлення та поливи слід припинити. У цей час цибулини дозрівають остаточно, формуючи щільну луску та соковиту серцевину.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
