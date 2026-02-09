Як захистити часник і цибулю від цибулевої мухи - простий спосіб перед посадкою

Лукова муха крупним планом. Фото: Decorexpro

Цибулева муха шкодить ще до того, як городник помітить проблему, і може знищити половину врожаю за лічені дні. Але один простий крок перед посадкою здатен повністю заблокувати їй доступ до грядки.

Новини.LIVE пояснює, як правильно підготувати землю для цибулі та часнику, щоб цибулева муха не змогла відкласти яйця й не зіпсувала врожай.

Реклама

Читайте також:

Чому цибулева муха така небезпечна

Шкідник відкладає яйця біля рослин, а личинки проникають у головки й виїдають соковиту м’якоть. Це зупиняє ріст, викликає пожовтіння листя й робить урожай непридатним для зберігання. Боротися потрібно ще до посадки.

Простий крок, який зупиняє шкідника

Найефективніше рішення — накрити грядку плівкою з отворами.

Не дає мухам дістатися ґрунту.

Утримує вологу.

Зменшує ріст бур’янів.

Стабілізує температуру ґрунту.

Це створює середовище, якому шкідник уникає.

Додаткові заходи для посилення захисту

Розпушування відкритих ділянок ґрунту.

Присипання золою або тютюновим пилом.

Висаджування поруч моркви — її аромат відлякує шкідника.

Результат

Комплекс цих дій робить грядку "незручною" для мухи, а цибуля та часник ростуть рівними й міцними. Правильна підготовка перед посадкою гарантує чистий урожай без пошкоджених головок. До того ж такий захист працює весь сезон, тож повторної обробки зазвичай не потрібно.

Ми пояснювали те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

Також розповідали про те, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Раніше повідомлялося про те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.