Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Вертикальні грядки — як зменшити витрати місця й виростити більше

Вертикальні грядки — як зменшити витрати місця й виростити більше

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 22:48
Як зробити вертикальні грядки на стіні - конструкції, матеріали та рослини для економії місця
Вертикальні грядки у саду. Фото: iStockphoto

Вертикальні грядки допомагають вирощувати зелень і овочі навіть на маленьких ділянках, використовуючи стіни та підпірні конструкції. Це спосіб зекономити простір і зробити сад функціональнішим.

Новини.LIVE пояснює, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Реклама
Читайте також:

Що таке вертикальні грядки

Вертикальні грядки — це спосіб вирощування рослин уздовж стін чи підпірних конструкцій, що дозволяє використовувати простір максимально ефективно. Така система актуальна для малих ділянок або нерівного рельєфу, адже дає змогу розмістити більше культур на тій самій площі. Крім того, рослини розташовані на зручній висоті, тому догляд стає простішим, а дренаж і мікроклімат покращуються завдяки теплу, яке акумулюють стіни.

Матеріали, з яких роблять вертикальні конструкції

Для створення вертикальних грядок використовують:

  • камінь або цеглу — довговічні матеріали, добре тримають тепло;
  • дерево — легке в монтажі, але потребує захисту від вологи;
  • бетон — витримує будь-які погодні умови й підходить для терас.

Вибір матеріалу визначає, які кріплення використовувати, яку кількість ґрунту можна закладати та скільки років прослужить система.

Як облаштувати вертикальні грядки

Спочатку оцінюють стіну: її міцність, висоту та освітлення. Потім обирають конструкцію — геотекстильні "кишені", дерев’яні ящики або каскад контейнерів. Важливо встановити крапельний полив, адже вертикальні насадження швидше пересихають. Далі готують легкий поживний ґрунт з дренажем із керамзиту та продумують розміщення рослин.

Які культури підходять для вертикального вирощування

Для таких грядок обирають рослини з неглибоким корінням. Підійдуть:

  • зелень (петрушка, кріп, салат),
  • редиска та зелена цибуля,
  • полуниця,
  • декоративні культури.

Вертикальні грядки дозволяють створити компактний і продуктивний сад навіть на мінімальній площі.

Ми пояснювали те, яку полуницю варто обрати та як правильно доглядати за кущами для найкращого результату.

Також розповідали про те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Раніше повідомлялося про те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

врожай поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації