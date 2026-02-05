Як зробити вертикальні грядки на стіні - конструкції, матеріали та рослини для економії місця

Вертикальні грядки у саду. Фото: iStockphoto

Вертикальні грядки допомагають вирощувати зелень і овочі навіть на маленьких ділянках, використовуючи стіни та підпірні конструкції. Це спосіб зекономити простір і зробити сад функціональнішим.

Новини.LIVE пояснює, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Реклама

Читайте також:

Що таке вертикальні грядки

Вертикальні грядки — це спосіб вирощування рослин уздовж стін чи підпірних конструкцій, що дозволяє використовувати простір максимально ефективно. Така система актуальна для малих ділянок або нерівного рельєфу, адже дає змогу розмістити більше культур на тій самій площі. Крім того, рослини розташовані на зручній висоті, тому догляд стає простішим, а дренаж і мікроклімат покращуються завдяки теплу, яке акумулюють стіни.

Матеріали, з яких роблять вертикальні конструкції

Для створення вертикальних грядок використовують:

камінь або цеглу — довговічні матеріали, добре тримають тепло;

дерево — легке в монтажі, але потребує захисту від вологи;

бетон — витримує будь-які погодні умови й підходить для терас.

Вибір матеріалу визначає, які кріплення використовувати, яку кількість ґрунту можна закладати та скільки років прослужить система.

Як облаштувати вертикальні грядки

Спочатку оцінюють стіну: її міцність, висоту та освітлення. Потім обирають конструкцію — геотекстильні "кишені", дерев’яні ящики або каскад контейнерів. Важливо встановити крапельний полив, адже вертикальні насадження швидше пересихають. Далі готують легкий поживний ґрунт з дренажем із керамзиту та продумують розміщення рослин.

Які культури підходять для вертикального вирощування

Для таких грядок обирають рослини з неглибоким корінням. Підійдуть:

зелень (петрушка, кріп, салат),

редиска та зелена цибуля,

полуниця,

декоративні культури.

Вертикальні грядки дозволяють створити компактний і продуктивний сад навіть на мінімальній площі.

Ми пояснювали те, яку полуницю варто обрати та як правильно доглядати за кущами для найкращого результату.

Також розповідали про те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Раніше повідомлялося про те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.