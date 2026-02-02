Відео
Головна Дім та город Протяги більше не турбують — метод, який працює у кожній квартирі

Протяги більше не турбують — метод, який працює у кожній квартирі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:47
Як прибрати протяги вдома - герметизація плівкою і прозорими дверима на блискавці
Людина утеплює вікно. Фото: iStock

Українці масово використовують просту конструкцію з прозорої плівки та дверей на блискавці, щоб повністю прибрати протяги та зберегти тепло. Метод недорогий, працює одразу й не шкодить вікнам та дверям.

Новини.LIVE розповідає, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Читайте також:

Що потрібно для герметизації

Для методу використовують:

  • щільну прозору плівку;
  • прозорі двері на блискавці;
  • двосторонній скотч;
  • малярну стрічку.

Ці матеріали дешеві, доступні й не псують поверхні після зняття.

Як утеплити двері

Прозорі двері на блискавці приклеюють по периметру входу на двосторонній скотч, а зверху зміцнюють малярною стрічкою. Конструкція створює герметичний бар’єр, але при цьому дозволяє легко заходити в кімнату через блискавку.

Як утеплити вікна

На вікна натягують щільну прозору плівку. Її розтягують максимально рівно, фіксують скотчем і додатково проклеюють стрічкою по краях. Такий шар зупиняє проникнення холодного повітря навіть у старих рамах.

Який результат дає цей метод

Метод зменшує протяги, утримує тепло та скорочує витрати на опалення. У більшості квартир температура підвищується вже за кілька годин, а холодне повітря зникає повністю. Плівку й дверцята легко зняти після сезону без шкоди для поверхонь.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
