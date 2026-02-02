Як прибрати протяги вдома - герметизація плівкою і прозорими дверима на блискавці

Людина утеплює вікно. Фото: iStock

Українці масово використовують просту конструкцію з прозорої плівки та дверей на блискавці, щоб повністю прибрати протяги та зберегти тепло. Метод недорогий, працює одразу й не шкодить вікнам та дверям.

Новини.LIVE розповідає, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Що потрібно для герметизації

Для методу використовують:

щільну прозору плівку;

прозорі двері на блискавці;

двосторонній скотч;

малярну стрічку.

Ці матеріали дешеві, доступні й не псують поверхні після зняття.

Як утеплити двері

Прозорі двері на блискавці приклеюють по периметру входу на двосторонній скотч, а зверху зміцнюють малярною стрічкою. Конструкція створює герметичний бар’єр, але при цьому дозволяє легко заходити в кімнату через блискавку.

Як утеплити вікна

На вікна натягують щільну прозору плівку. Її розтягують максимально рівно, фіксують скотчем і додатково проклеюють стрічкою по краях. Такий шар зупиняє проникнення холодного повітря навіть у старих рамах.

Який результат дає цей метод

Метод зменшує протяги, утримує тепло та скорочує витрати на опалення. У більшості квартир температура підвищується вже за кілька годин, а холодне повітря зникає повністю. Плівку й дверцята легко зняти після сезону без шкоди для поверхонь.

