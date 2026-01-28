Як підживити дерева попелом - користь, норми внесення та вплив на врожай

Дівчина тримає деревну золу. Фото: Decorexpro

Деревний попіл — просте, але дуже дієве підживлення, яке повертає деревам і кущам силу та помітно підвищує врожайність. Він насичує ґрунт цінними елементами та нейтралізує кислотність.

Новини.LIVE пояснює, чому попіл варто розсипати під деревами та як він впливає на врожай саду.

Чому варто розсипати деревний попіл під деревами

Деревний попіл — природне мінеральне добриво, яке забезпечує рослини калієм, фосфором, кальцієм і магнієм. Ці елементи потрібні для активного росту, формування зав’язей і підвищення врожайності. Підживлення діє одразу після потрапляння в ґрунт.

Як попіл покращує ґрунт

Попіл має лужну реакцію, тому він:

нейтралізує кислотність;

покращує структуру ґрунту;

робить поживні речовини доступнішими для коренів;

стимулює ріст дерев і кущів.

Завдяки цьому сад стає стійкішим до перепадів температур і нестачі вологи.

Переваги попелу для коренів і стійкості рослин

Попіл сприяє розвитку потужної кореневої системи. Він:

зміцнює корені;

підвищує стійкість до шкідників;

допомагає рослинам легше переносити стресові погодні умови.

Це особливо важливо для молодих дерев та кущів, які потребують підтримки навесні.

Який попіл найкорисніший

Садівники найчастіше використовують:

попіл із листяних дерев — містить до 30% кальцію та 8-10% калію й фосфору;

попіл від соломи та бадилля — має до 40% калію та добре підходить для плодових дерев.

Таке підживлення не лише підвищує врожай, а й покращує загальний стан саду без зайвих витрат.

