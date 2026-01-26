Відео
Головна Дім та город Небезпечні сусіди для лохини — через них кущі гинуть

Небезпечні сусіди для лохини — через них кущі гинуть

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 21:48
Що не можна садити поруч з лохиною - несумісні культури та причини поганого росту
Лохина росте в саду. Фото: Pinterest

Лохина дуже чутлива до сусідства на грядці: невідповідні рослини можуть змінити кислотність ґрунту, забрати вологу й різко знизити урожай. Неправильне поєднання часто призводить до слабкого росту, хвороб і повного припинення плодоношення.

Новини.LIVE розповідає, які культури не можна садити поряд з лохиною та чому вони шкодять її розвитку.

Чому лохині потрібні "правильні сусіди"

Лохина росте лише на кислому ґрунті (pH 3.5-5), потребує вологи й не терпить конкуренції за поживні речовини. Більшість городніх культур погіршують склад ґрунту або висмоктують воду, через що ягідний кущ слабшає, дрібніє та хворіє.

Рослини, які категорично не підходять лохині

  • Плодові дерева (яблуня, груша, слива) — забирають вологу та затіняють кущі.
  • Горіх та ліщина — виділяють речовини, що пригнічують ріст лохини.
  • Томати та картопля — провокують грибкові хвороби та не переносять кислий ґрунт.
  • Капуста, огірки, гарбузові — вимагають лужного ґрунту, змінюють pH навколо лохини.
  • Малина та ожина — агресивні корені та конкуренція за воду.
  • Полин, хрін, соняшник — виснажують землю й пригнічують сусідів.

Кущі, які погіршують кислотність ґрунту

Лохина не дружить із рослинами, які "підлужують" землю:

  • чорнобривці;
  • календула;
  • більшість квітів і городніх культур.

Вони поступово знижують кислотність, і кущ перестає розвиватися.

Хто буде хорошим сусідом

Ідеально підходять рослини, які також люблять кислий ґрунт:

  • брусниця;
  • журавлина;
  • рододендрони;
  • азалії;
  • хвойні (молоді сосни, ялівці).

Таке сусідство зберігає високу кислотність і стабільну вологість.

врожай рослини поради город сад ефективні способи лохина
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
