Що не можна садити поруч з лохиною - несумісні культури та причини поганого росту

Лохина дуже чутлива до сусідства на грядці: невідповідні рослини можуть змінити кислотність ґрунту, забрати вологу й різко знизити урожай. Неправильне поєднання часто призводить до слабкого росту, хвороб і повного припинення плодоношення.

Новини.LIVE розповідає, які культури не можна садити поряд з лохиною та чому вони шкодять її розвитку.

Чому лохині потрібні "правильні сусіди"

Лохина росте лише на кислому ґрунті (pH 3.5-5), потребує вологи й не терпить конкуренції за поживні речовини. Більшість городніх культур погіршують склад ґрунту або висмоктують воду, через що ягідний кущ слабшає, дрібніє та хворіє.

Рослини, які категорично не підходять лохині

Плодові дерева (яблуня, груша, слива) — забирають вологу та затіняють кущі.

Горіх та ліщина — виділяють речовини, що пригнічують ріст лохини.

Томати та картопля — провокують грибкові хвороби та не переносять кислий ґрунт.

Капуста, огірки, гарбузові — вимагають лужного ґрунту, змінюють pH навколо лохини.

Малина та ожина — агресивні корені та конкуренція за воду.

Полин, хрін, соняшник — виснажують землю й пригнічують сусідів.

Кущі, які погіршують кислотність ґрунту

Лохина не дружить із рослинами, які "підлужують" землю:

чорнобривці;

календула;

більшість квітів і городніх культур.

Вони поступово знижують кислотність, і кущ перестає розвиватися.

Хто буде хорошим сусідом

Ідеально підходять рослини, які також люблять кислий ґрунт:

брусниця;

журавлина;

рододендрони;

азалії;

хвойні (молоді сосни, ялівці).

Таке сусідство зберігає високу кислотність і стабільну вологість.

