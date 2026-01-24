Які дерева не можна садити поруч - несумісні культури та небезпечне сусідство

Дерева ростуть у саду. Фото: Pinterest

Якщо вибрати для дерев невдалих сусідів, сад почне хворіти, слабшати та даватиме значно менше плодів. У цьому випадку важливо знати, які культури категорично не уживаються між собою.

Новини.LIVE пояснює, які дерева не можна садити поруч і чому таке сусідство стає небезпечним.

Чому дерева конфліктують у саду

Спільні хвороби та шкідники. Одні рослини заражають сусідів і ослаблюють їх.

Алелопатія. Деякі виділяють речовини, що пригнічують ріст інших.

Затінення. Високі дерева виснажують низькорослі.

Конкуренція коренів. Корені ростуть на одному рівні та забирають один в одного вологу і поживні речовини.

Ґрунтова втома. Дерева потребують однакових елементів — земля виснажується швидше.

Які дерева не можна садити поруч

Невдале сусідство для яблуні:

ялівець;

малина;

картопля;

черешня;

груша;

персик;

глід;

бузок;

калина;

волоський горіх (взагалі краще на іншому кінці саду).

Погані сусіди для горобини:

яблуня;

вишня (крім червоної горобини).

Що не можна садити поруч з абрикосом:

волоський горіх;

черешня;

вишня;

персик;

інші кісточкові.

Інші несумісні пари

груша — бук;

барбарис — груша;

чорна смородина — вишня;

малина — вишня;

груша — слива;

ялівець — барбарис;

аґрус — малина;

чорна смородина — червона смородина.

Коли винятки можливі

Досвідчені садівники інколи поєднують "несумісні" культури, але це можливо лише з правильною агротехнікою — захистом від хвороб, контролем ґрунту, освітлення та кореневої зони. Для звичайного саду без професійного догляду краще дотримуватись перевірених рекомендацій.

