Головна Дім та город Не поєднуйте ці дерева — наслідки для саду будуть серйозні

Не поєднуйте ці дерева — наслідки для саду будуть серйозні

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 18:58
Які дерева не можна садити поруч - несумісні культури та небезпечне сусідство
Дерева ростуть у саду. Фото: Pinterest

Якщо вибрати для дерев невдалих сусідів, сад почне хворіти, слабшати та даватиме значно менше плодів. У цьому випадку важливо знати, які культури категорично не уживаються між собою.

Новини.LIVE пояснює, які дерева не можна садити поруч і чому таке сусідство стає небезпечним.

Читайте також:

Чому дерева конфліктують у саду

  • Спільні хвороби та шкідники. Одні рослини заражають сусідів і ослаблюють їх.
  • Алелопатія. Деякі виділяють речовини, що пригнічують ріст інших.
  • Затінення. Високі дерева виснажують низькорослі.
  • Конкуренція коренів. Корені ростуть на одному рівні та забирають один в одного вологу і поживні речовини.
  • Ґрунтова втома. Дерева потребують однакових елементів — земля виснажується швидше.

Які дерева не можна садити поруч

Невдале сусідство для яблуні:

  • ялівець;
  • малина;
  • картопля;
  • черешня;
  • груша;
  • персик;
  • глід;
  • бузок;
  • калина;
  • волоський горіх (взагалі краще на іншому кінці саду).

Погані сусіди для горобини:

  • яблуня;
  • вишня (крім червоної горобини).

Що не можна садити поруч з абрикосом:

  • волоський горіх;
  • черешня;
  • вишня;
  • персик;
  • інші кісточкові.

Інші несумісні пари

  • груша — бук;
  • барбарис — груша;
  • чорна смородина — вишня;
  • малина — вишня;
  • груша — слива;
  • ялівець — барбарис;
  • аґрус — малина;
  • чорна смородина — червона смородина.

Коли винятки можливі

Досвідчені садівники інколи поєднують "несумісні" культури, але це можливо лише з правильною агротехнікою — захистом від хвороб, контролем ґрунту, освітлення та кореневої зони. Для звичайного саду без професійного догляду краще дотримуватись перевірених рекомендацій.

Ми вже писали про те, чому на вікнах утворюється крига та які дії справді допомагають позбутися її.

Раніше пояснювали те, як правильно проростити насіння буряка та чим його поливати, щоб коренеплоди виросли великими й здоровими.

Детальніше розповідали про те, яких помилок під час пересадки орхідеї варто уникати, щоб рослина швидше відновилася.

врожай дерева рослини поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
