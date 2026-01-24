Видео
Не сочетайте эти деревья — последствия для сада будут серьезные

Дата публикации 24 января 2026 18:58
Какие деревья нельзя сажать рядом - несовместимые культуры и опасное соседство
Деревья растут в саду. Фото: Pinterest

Если выбрать для деревьев неудачных соседей, сад начнет болеть, слабеть и будет давать значительно меньше плодов. В этом случае важно знать, какие культуры категорически не уживаются между собой.

Новини.LIVE объясняет, какие деревья нельзя сажать рядом и почему такое соседство становится опасным.

Почему деревья конфликтуют в саду

  • Общие болезни и вредители. Одни растения заражают соседей и ослабляют их.
  • Аллелопатия. Некоторые выделяют вещества, подавляющие рост других.
  • Затенение. Высокие деревья истощают низкорослые.
  • Конкуренция корней. Корни растут на одном уровне и забирают друг у друга влагу и питательные вещества.
  • Почвенная усталость почвы. Деревья нуждаются в одинаковых элементах — земля истощается быстрее.

Какие деревья нельзя сажать рядом

Неудачное соседство для яблони:

  • можжевельник;
  • малина;
  • картофель;
  • черешня;
  • груша;
  • персик;
  • боярышник;
  • сирень;
  • калина;
  • грецкий орех (вообще лучше на другом конце сада).

Плохие соседи для рябины:

  • яблоня;
  • вишня (кроме красной рябины).

Что нельзя сажать рядом с абрикосом:

  • грецкий орех;
  • черешня;
  • вишня;
  • персик;
  • другие косточковые.

Другие несовместимые пары

  • груша — бук;
  • барбарис — груша;
  • черная смородина — вишня;
  • малина — вишня;
  • груша — слива;
  • можжевельник — барбарис;
  • крыжовник — малина;
  • черная смородина — красная смородина.

Когда исключения возможны

Опытные садоводы иногда сочетают "несовместимые" культуры, но это возможно только с правильной агротехникой — защитой от болезней, контролем почвы, освещения и корневой зоны. Для обычного сада без профессионального ухода лучше придерживаться проверенных рекомендаций.

Мы уже писали о том, почему на окнах образуется лед и какие действия действительно помогают избавиться от него.

Ранее объясняли то, как правильно прорастить семена свеклы и чем их поливать, чтобы корнеплоды выросли большими и здоровыми.

Подробнее рассказывали о том, каких ошибок при пересадке орхидеи стоит избегать, чтобы растение быстрее восстановилось.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
