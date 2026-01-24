Какие деревья нельзя сажать рядом - несовместимые культуры и опасное соседство

Деревья растут в саду. Фото: Pinterest

Если выбрать для деревьев неудачных соседей, сад начнет болеть, слабеть и будет давать значительно меньше плодов. В этом случае важно знать, какие культуры категорически не уживаются между собой.

Новини.LIVE объясняет, какие деревья нельзя сажать рядом и почему такое соседство становится опасным.

Почему деревья конфликтуют в саду

Общие болезни и вредители. Одни растения заражают соседей и ослабляют их.

Аллелопатия. Некоторые выделяют вещества, подавляющие рост других.

Затенение. Высокие деревья истощают низкорослые.

Конкуренция корней. Корни растут на одном уровне и забирают друг у друга влагу и питательные вещества.

Почвенная усталость почвы. Деревья нуждаются в одинаковых элементах — земля истощается быстрее.

Какие деревья нельзя сажать рядом

Неудачное соседство для яблони:

можжевельник;

малина;

картофель;

черешня;

груша;

персик;

боярышник;

сирень;

калина;

грецкий орех (вообще лучше на другом конце сада).

Плохие соседи для рябины:

яблоня;

вишня (кроме красной рябины).

Что нельзя сажать рядом с абрикосом:

грецкий орех;

черешня;

вишня;

персик;

другие косточковые.

Другие несовместимые пары

груша — бук;

барбарис — груша;

черная смородина — вишня;

малина — вишня;

груша — слива;

можжевельник — барбарис;

крыжовник — малина;

черная смородина — красная смородина.

Когда исключения возможны

Опытные садоводы иногда сочетают "несовместимые" культуры, но это возможно только с правильной агротехникой — защитой от болезней, контролем почвы, освещения и корневой зоны. Для обычного сада без профессионального ухода лучше придерживаться проверенных рекомендаций.

