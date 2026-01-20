Лед на пластиковых окнах - как от него избавиться

Человек протирает окно. Фото: Medium

Лед на пластиковых окнах зимой появляется даже в теплых квартирах и часто становится неприятной неожиданностью. Такое намерзание не является нормой и сигнализирует об избыточной влажности или проблемах с вентиляцией.

Новини.LIVE объясняет, почему на окнах образуется лед и какие действия действительно помогают избавиться от него.

Почему на окнах появляется лед

Основная причина — конденсат, который замерзает. Это происходит из-за:

повышенной влажности в помещении;

холодной поверхности стеклопакета;

попадания холодного воздуха через щели.

Когда температура стекла опускается ниже точки росы, влага оседает и превращается в лед.

Как убрать наледь с пластиковых окон

Самые эффективные способы:

регулярное проветривание и снижение влажности;

проверка циркуляции теплого воздуха от батареи;

усиление прижима створки;

устранение щелей и ошибок монтажа.

Также стоит убедиться, что шторы и подоконники не перекрывают поток теплого воздуха.

Когда проблема в монтаже

Если наледь образуется на подоконнике или по краю стеклопакета, причина часто кроется в некачественной установке. В таком случае поможет герметизация швов или повторное запенивание монтажного зазора. Без устранения этих недостатков наледь будет появляться снова, даже при правильной вентиляции в помещении.

