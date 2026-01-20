Лед на пластиковых окнах - как от него избавиться

Лед на пластиковых окнах — почему появляется и как убрать
Лед на пластиковых окнах зимой появляется даже в теплых квартирах и часто становится неприятной неожиданностью. Такое намерзание не является нормой и сигнализирует об избыточной влажности или проблемах с вентиляцией.
Новини.LIVE объясняет, почему на окнах образуется лед и какие действия действительно помогают избавиться от него.
Почему на окнах появляется лед
Основная причина — конденсат, который замерзает. Это происходит из-за:
- повышенной влажности в помещении;
- холодной поверхности стеклопакета;
- попадания холодного воздуха через щели.
Когда температура стекла опускается ниже точки росы, влага оседает и превращается в лед.
Как убрать наледь с пластиковых окон
Самые эффективные способы:
- регулярное проветривание и снижение влажности;
- проверка циркуляции теплого воздуха от батареи;
- усиление прижима створки;
- устранение щелей и ошибок монтажа.
Также стоит убедиться, что шторы и подоконники не перекрывают поток теплого воздуха.
Когда проблема в монтаже
Если наледь образуется на подоконнике или по краю стеклопакета, причина часто кроется в некачественной установке. В таком случае поможет герметизация швов или повторное запенивание монтажного зазора. Без устранения этих недостатков наледь будет появляться снова, даже при правильной вентиляции в помещении.
