Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лед на пластиковых окнах — почему появляется и как убрать

Лед на пластиковых окнах — почему появляется и как убрать

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:11
Лед на пластиковых окнах - как от него избавиться
Человек протирает окно. Фото: Medium

Лед на пластиковых окнах зимой появляется даже в теплых квартирах и часто становится неприятной неожиданностью. Такое намерзание не является нормой и сигнализирует об избыточной влажности или проблемах с вентиляцией.

Новини.LIVE объясняет, почему на окнах образуется лед и какие действия действительно помогают избавиться от него.

Реклама
Читайте также:

Почему на окнах появляется лед

Основная причина — конденсат, который замерзает. Это происходит из-за:

  • повышенной влажности в помещении;
  • холодной поверхности стеклопакета;
  • попадания холодного воздуха через щели.

Когда температура стекла опускается ниже точки росы, влага оседает и превращается в лед.

Как убрать наледь с пластиковых окон

Самые эффективные способы:

  • регулярное проветривание и снижение влажности;
  • проверка циркуляции теплого воздуха от батареи;
  • усиление прижима створки;
  • устранение щелей и ошибок монтажа.

Также стоит убедиться, что шторы и подоконники не перекрывают поток теплого воздуха.

Когда проблема в монтаже

Если наледь образуется на подоконнике или по краю стеклопакета, причина часто кроется в некачественной установке. В таком случае поможет герметизация швов или повторное запенивание монтажного зазора. Без устранения этих недостатков наледь будет появляться снова, даже при правильной вентиляции в помещении.

Мы объясняли то, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

Также рассказывали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Ранее сообщалось о том, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.

зима советы дом эффективные способы окна лед
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации