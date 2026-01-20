Крига на пластикових вікнах - як її позбутися

Людина протирає вікно. Фото: Medium

Крига на пластикових вікнах взимку з’являється навіть у теплих квартирах і часто стає неприємною несподіванкою. Таке намерзання не є нормою та сигналізує про надлишкову вологість або проблеми з вентиляцією.

Новини.LIVE пояснює, чому на вікнах утворюється крига та які дії справді допомагають позбутися її.

Чому на вікнах з’являється крига

Основна причина — конденсат, який замерзає. Це відбувається через:

підвищену вологість у приміщенні;

холодну поверхню склопакета;

потрапляння холодного повітря через щілини.

Коли температура скла опускається нижче точки роси, волога осідає й перетворюється на лід.

Як прибрати кригу з пластикових вікон

Найефективніші способи:

регулярне провітрювання та зниження вологості;

перевірка циркуляції теплого повітря від батареї;

посилення притиску стулки;

усунення щілин і помилок монтажу.

Також варто переконатися, що штори й підвіконня не перекривають потік теплого повітря.

Коли проблема в монтажі

Якщо крига утворюється на підвіконні або по краю склопакета, причина часто криється в неякісному встановленні. У такому разі допоможе герметизація швів або повторне запінювання монтажного зазору. Без усунення цих недоліків крига з’являтиметься знову, навіть за правильної вентиляції в приміщенні.

