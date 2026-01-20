Відео
Крига на пластикових вікнах — чому з'являється і як прибрати

Крига на пластикових вікнах — чому з’являється і як прибрати

Дата публікації: 20 січня 2026 10:11
Крига на пластикових вікнах - як її позбутися
Людина протирає вікно. Фото: Medium

Крига на пластикових вікнах взимку з’являється навіть у теплих квартирах і часто стає неприємною несподіванкою. Таке намерзання не є нормою та сигналізує про надлишкову вологість або проблеми з вентиляцією.

Новини.LIVE пояснює, чому на вікнах утворюється крига та які дії справді допомагають позбутися її.

Чому на вікнах з’являється крига

Основна причина — конденсат, який замерзає. Це відбувається через:

  • підвищену вологість у приміщенні;
  • холодну поверхню склопакета;
  • потрапляння холодного повітря через щілини.

Коли температура скла опускається нижче точки роси, волога осідає й перетворюється на лід.

Як прибрати кригу з пластикових вікон

Найефективніші способи:

  • регулярне провітрювання та зниження вологості;
  • перевірка циркуляції теплого повітря від батареї;
  • посилення притиску стулки;
  • усунення щілин і помилок монтажу.

Також варто переконатися, що штори й підвіконня не перекривають потік теплого повітря.

Коли проблема в монтажі

Якщо крига утворюється на підвіконні або по краю склопакета, причина часто криється в неякісному встановленні. У такому разі допоможе герметизація швів або повторне запінювання монтажного зазору. Без усунення цих недоліків крига з’являтиметься знову, навіть за правильної вентиляції в приміщенні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
