Крига на пластикових вікнах - як її позбутися

Крига на пластикових вікнах — чому з’являється і як прибрати
Крига на пластикових вікнах взимку з’являється навіть у теплих квартирах і часто стає неприємною несподіванкою. Таке намерзання не є нормою та сигналізує про надлишкову вологість або проблеми з вентиляцією.
Новини.LIVE пояснює, чому на вікнах утворюється крига та які дії справді допомагають позбутися її.
Чому на вікнах з’являється крига
Основна причина — конденсат, який замерзає. Це відбувається через:
- підвищену вологість у приміщенні;
- холодну поверхню склопакета;
- потрапляння холодного повітря через щілини.
Коли температура скла опускається нижче точки роси, волога осідає й перетворюється на лід.
Як прибрати кригу з пластикових вікон
Найефективніші способи:
- регулярне провітрювання та зниження вологості;
- перевірка циркуляції теплого повітря від батареї;
- посилення притиску стулки;
- усунення щілин і помилок монтажу.
Також варто переконатися, що штори й підвіконня не перекривають потік теплого повітря.
Коли проблема в монтажі
Якщо крига утворюється на підвіконні або по краю склопакета, причина часто криється в неякісному встановленні. У такому разі допоможе герметизація швів або повторне запінювання монтажного зазору. Без усунення цих недоліків крига з’являтиметься знову, навіть за правильної вентиляції в приміщенні.
