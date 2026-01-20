Что посадить возле смородины для защиты от тли и лучшего урожая

Урожай смородины в саду. Фото: Pinterest

Смородина часто страдает от тли, из-за чего кусты ослабевают, а ягоды становятся мелкими и кислыми. Правильно подобранные соседние растения помогают защитить кусты, сохранить силу роста и заметно повысить урожайность.

Новини.LIVE объясняет, что стоит посадить рядом со смородиной, чтобы отпугнуть тлю и получить значительно больше ягод без химии.

Реклама

Читайте также:

Какие цветы посадить возле смородины

Ароматные цветы и травы отпугивают тлю и привлекают полезных насекомых:

бархатцы;

ромашка аптечная;

астры и маргаритки;

мята, душица;

тысячелистник и пижма.

Они создают естественную защиту и уменьшают риск поражения кустов.

Какие овощи хорошо растут рядом

Возле смородины полезно высаживать:

чеснок и репчатый лук;

помидоры;

петрушку, базилик;

шпинат.

Эти культуры сдерживают распространение тли и не конкурируют за питательные вещества.

Что нельзя сажать рядом со смородиной

Чтобы не потерять урожай, избегайте соседства с:

малиной — подавляет рост кустов;

крыжовником — общие вредители;

черной и белой смородиной вместе — конкуренция за влагу.

Зато хорошо подходят клубника, земляника, жимолость и йошта — они имеют схожие требования к почве и поливу.

Мы уже писали о том, какие растения стоит обрезать в январе и какие результаты это дает.

Ранее сообщалось о том, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.

Также мы объясняли то, когда сеять петунию на рассаду и что влияет на сроки прорастания.