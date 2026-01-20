Видео
Посадите эти растения возле смородины — и урожай возрастет в разы

Дата публикации 20 января 2026 05:03
Что посадить возле смородины для защиты от тли и лучшего урожая
Урожай смородины в саду. Фото: Pinterest

Смородина часто страдает от тли, из-за чего кусты ослабевают, а ягоды становятся мелкими и кислыми. Правильно подобранные соседние растения помогают защитить кусты, сохранить силу роста и заметно повысить урожайность.

Новини.LIVE объясняет, что стоит посадить рядом со смородиной, чтобы отпугнуть тлю и получить значительно больше ягод без химии.

Какие цветы посадить возле смородины

Ароматные цветы и травы отпугивают тлю и привлекают полезных насекомых:

  • бархатцы;
  • ромашка аптечная;
  • астры и маргаритки;
  • мята, душица;
  • тысячелистник и пижма.

Они создают естественную защиту и уменьшают риск поражения кустов.

Какие овощи хорошо растут рядом

Возле смородины полезно высаживать:

  • чеснок и репчатый лук;
  • помидоры;
  • петрушку, базилик;
  • шпинат.

Эти культуры сдерживают распространение тли и не конкурируют за питательные вещества.

Что нельзя сажать рядом со смородиной

Чтобы не потерять урожай, избегайте соседства с:

  • малиной — подавляет рост кустов;
  • крыжовником — общие вредители;
  • черной и белой смородиной вместе — конкуренция за влагу.

Зато хорошо подходят клубника, земляника, жимолость и йошта — они имеют схожие требования к почве и поливу.

урожай советы огород сад Смородина вредители защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
