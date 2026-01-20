Что посадить возле смородины для защиты от тли и лучшего урожая

Посадите эти растения возле смородины — и урожай возрастет в разы
Смородина часто страдает от тли, из-за чего кусты ослабевают, а ягоды становятся мелкими и кислыми. Правильно подобранные соседние растения помогают защитить кусты, сохранить силу роста и заметно повысить урожайность.
Новини.LIVE объясняет, что стоит посадить рядом со смородиной, чтобы отпугнуть тлю и получить значительно больше ягод без химии.
Какие цветы посадить возле смородины
Ароматные цветы и травы отпугивают тлю и привлекают полезных насекомых:
- бархатцы;
- ромашка аптечная;
- астры и маргаритки;
- мята, душица;
- тысячелистник и пижма.
Они создают естественную защиту и уменьшают риск поражения кустов.
Какие овощи хорошо растут рядом
Возле смородины полезно высаживать:
- чеснок и репчатый лук;
- помидоры;
- петрушку, базилик;
- шпинат.
Эти культуры сдерживают распространение тли и не конкурируют за питательные вещества.
Что нельзя сажать рядом со смородиной
Чтобы не потерять урожай, избегайте соседства с:
- малиной — подавляет рост кустов;
- крыжовником — общие вредители;
- черной и белой смородиной вместе — конкуренция за влагу.
Зато хорошо подходят клубника, земляника, жимолость и йошта — они имеют схожие требования к почве и поливу.
