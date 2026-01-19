Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что обрезать в саду в январе — растения, которым нужно обновление

Что обрезать в саду в январе — растения, которым нужно обновление

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 19:04
Зимняя обрезка сада в январе - что можно обрезать, правила и советы
Человек обрезает деревья в саду. Фото: Agardina

Январь считают периодом покоя в саду, однако именно зимой лучше всего проводить формовочную обрезку. При отсутствии листьев хорошо видно структуру деревьев, а раны заживают медленнее, но без риска активного сокодвижения.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит обрезать в январе и какие результаты это дает.

Реклама
Читайте также:

Яблоня

В январе стоит удалить сухие, поврежденные и внутренние ветви, загущающие крону. Перекрещенные побеги убирают полностью, верхушку корректируют для удобства сбора урожая. Светлая крона весной уменьшает риск грибковых болезней и улучшает сладость плодов.

Груша

Груша реагирует на загущение особенно чувствительно. Убирают побеги, растущие под острым углом, а также вертикальные "волчки", которые не плодоносят. Зимой структура дерева хорошо видна, поэтому легко сформировать сбалансированную крону.

Виноград

После листопада лоза четко просматривается. Удаляют старые ветки, оставляют сильные однолетние побеги. Формируют плодовые звенья: короткий сучок замещения и более длинную плодовую стрелку. Такая обрезка обеспечивает обновление куста и стабильное плодоношение.

Черная смородина

У кустов старше 5 лет плодоношение снижается. В январе удаляют старые темные ветви с потрескавшейся корой. Оставляют 8-10 сильных побегов разного возраста, частично прореживают молодые, чтобы не допустить чрезмерного загущения.

Важные нюансы

  • Обрезку выполняют в сухую погоду при температуре не ниже -5°C.
  • Инструмент должен быть чистым и острым.
  • Крупные срезы замазывают садовым варом или пастой.

Мы уже рассказывали о том, как правильно сеять цветы в январе по лунному календарю.

Также ранее объясняли то, как работают сидераты и почему они повышают плодородие почвы.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно использовать картон на участке и какие задачи он помогает решить.

советы огород сад обрезка деревья
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации