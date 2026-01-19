Зимова обрізка саду в січні - що можна обрізати, правила та поради

Людина обрізає дерева в саду. Фото: Agardina

Січень вважають періодом спокою в саду, однак саме взимку найкраще проводити формувальну обрізку. За відсутності листя добре видно структуру дерев, а рани гояться повільніше, але без ризику активного сокоруху.

Новини.LIVE розповідає, які рослини варто обрізати в січні та які результати це дає.

Яблуня

У січні варто видалити сухі, пошкоджені та внутрішні гілки, що загущують крону. Перехрещені пагони забирають повністю, верхівку коригують для зручності збору врожаю. Світла крона навесні зменшує ризик грибкових хвороб і покращує солодкість плодів.

Груша

Груша реагує на загущення особливо чутливо. Прибирають пагони, що ростуть під гострим кутом, а також вертикальні "вовчки", які не плодоносять. Узимку структура дерева добре видна, тому легко сформувати збалансовану крону.

Виноград

Після листопаду лоза чітко проглядається. Видаляють старі гілки, залишають сильні однорічні пагони. Формують плодові ланки: короткий сучок заміщення і довшу плодову стрілку. Така обрізка забезпечує оновлення куща та стабільне плодоношення.

Чорна смородина

У кущів старших 5 років плодоношення знижується. У січні видаляють старі темні гілки з потрісканою корою. Залишають 8-10 сильних пагонів різного віку, частково проріджують молоді, щоб не допустити надмірного загущення.

Важливі нюанси

Обрізку виконують у суху погоду при температурі не нижче -5°C.

Інструмент повинен бути чистим і гострим.

Великі зрізи замазують садовим варом або пастою.

